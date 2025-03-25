Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече экспертных групп России и США были достигнуты несколько ключевых договоренностей, сообщает Кремль в Telegram-канале. В рамках «Черноморской инициативы» стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, неприменению силы и запрету использования коммерческих судов в военных целях. Контроль за соблюдением этих обязательств будет осуществляться посредством досмотра судов.

США обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Это включает в себя снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к международным портам и платежным системам.

Однако реализация этих мер начнется только после выполнения ряда условий. В их числе – отмена санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых структур, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, восстановление их подключения к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

Также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование и на деятельность российских производителей и экспортеров продовольствия, включая рыбопродукцию. Помимо этого, требуется разблокировать возможность страхования грузов, обслуживать в портах российские суда, задействованные в торговле продовольствием и удобрениями, а также снять запреты на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, критически важных для агропромышленного сектора.

Россия и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики сроком на тридцать суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления. Стороны также выразили готовность принимать помощь третьих стран в поддержке данных договоренностей.

Обе стороны заявили о намерении продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира, укрепляя двусторонние соглашения в энергетической и морской сферах.

Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов.