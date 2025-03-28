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Карасин: США изменили подход к диалогу с Россией
Карасин заявил о новой линии США на понимание позиции России в переговорах
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал переговоры с США, которые прошли в Эр-Рияде, передает РИА «Новости». По его словам, встреча была конструктивной и спокойной, но ожидать прорывных результатов от первой встречи было бы наивно.
Он отметил, что в политике США появилось стремление услышать и понять позицию России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что тон отношениям России и США задают президенты обеих стран, и это задает новую динамику в международных переговорах.
По словам Карасина, изменение в линии США свидетельствует о желании понять российские позиции, что является важным шагом вперед. В то же время российская сторона продолжает исследовать свою заранее определенную линию в отношениях с Соединенными Штатами, стремясь к более глубокому взаимопониманию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу.
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