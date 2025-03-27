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    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 12:16 • Новости дня

    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования

    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу, что открыло окно возможностей для перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию.

    Как передает ТАСС, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу. Это заявление он сделал на конференции Российского совета по международным делам. Он подчеркнул, что состоялись важные телефонные переговоры между президентами России и США, а также контакты представителей на разных уровнях.

    Рябков отметил, что эти переговоры открыли окно возможностей для перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ходе мирных переговоров по Украине смогла добиться уступок и выиграть время. Германия обвинила США в поддержке России в конфликте на Украине. Минфин США допустил возможность смягчения санкций против России.

    26 марта 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    @ Алексей Павлишак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим публично принял договоренности Москвы и США о запрете атак на объекты гражданской энергетики, но после этого продолжил наносить по энергообъектам России удары, сообщило российское Министерство обороны.

    Ночью 26 марта у берегов Крыма рядом с мысом Тарханкут средства ПВО уничтожили два украинских дрона, аппараты пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, около 4.45 мск 26 марта в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект «Россети Центр – Брянскэнерго», была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электричества оказались жители Комаричского района.

    Днем 25 марта в Курской области беспилотник ВСУ атаковал энергообъект «Россети Центр – Курскэнерго», произошло каскадное отключение нескольких подстанций. Из-за этого без света оказались более 4 тыс. жителей Хомутовского района.

    Украинские власти продолжают наносить ущерб гражданским энергообъектам России, пытаясь сорвать договоренности о поэтапном урегулировании конфликта, заключили в Минобороны.

    Ранее Россия и США согласовали список энергетических объектов, подпадающих под временный мораторий на удары.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что украинские власти предпринимали попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет.

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    26 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад может пересмотреть существующие санкции против России, чтобы уладить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки режима антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что коллективный Запад будет вынужден пересмотреть свои меры в отношении России, передает ТАСС,

    Он отметил, что перечень условий, выдвинутых Россией по мораторию на удары в Черном море, включает снятие введенных Европой санкций. По его словам, это станет важной частью окончательного урегулирования ситуации.

    Своими заявлениями на пресс-конференции в Кингстоне, которую он провел совместно с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом, Рубио подчеркнул важность пересмотра глобальной санкционной архитектуры для достижения мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве

    Политолог Ярыгин: Скандал «Сигналгейт» в США позитивно скажется на переговорах по Украине

    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продемократические медиа в США придают истории с добавлением журналиста в секретный чат особое политическое звучание и настаивают, что причастных следует наказать. Однако Дональд Трамп вряд ли уволит кого-то из своей команды. Скорее, администрация постарается перекрыть повестку своими успехами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Скандал вокруг секретного чата Белого дома прозвучал в медиа очень громко. Продемократические СМИ активно вводят в употребление термин Signalgate», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Он напомнил, что в Штатах многие громкие дела прозвали по аналоги с Watergate («Уотергейтом»). Среди них – Irangate, Russiagate.

    Таким образом, пресса придает истории с чатом в мессенджере Signal особое политическое звучание и настаивает, что должно последовать наказание причастных. «При этом разбирательство, если оно случится, будет иметь все правовые основания. Сотрудники администрации Дональда Трампа пренебрегли должностными инструкциями и мерами безопасности, что могло нанести ущерб государству», – указал политолог.

    Демократы уже используют ситуацию в свою пользу. «Для них это неожиданный подарок и возможность покритиковать не только саму республиканскую администрацию, но и элиту партии, которая, как они считают, безответственно подошла к формированию высшего политического аппарата Штатов», – заметил Ярыгин.

    Однако, как считает аналитик, утечка информации – это системная проблема Америки. Он напомнил, что Хиллари Клинтон будучи госсекретарем пересылала секретные материалы по незащищенной электронной почте. Тогда ее критиковал Трамп. Но расследование в итоге ни к чему не привело. «Отсутствие дисциплины характерно для любой администрации, находящейся в Белом доме», – акцентировал спикер.

    По его оценкам, нынешний скандал тоже закончится ничем. «Полагаю, могут быть предприняты технологические меры. Так, возможно, сотрудникам администрации выдадут специальные средства связи вместо телефонов или создадут новые защищенные межведомственные каналы общения», – рассуждает американист.

    Ярыгин не исключает, что помимо Демпартии стоит ожидать активизации и конспирологов. «Ситуация, при которой журналиста недружественного издания добавляют в чат, и никто из 18 участников беседы не замечает его присутствия, выглядит сюрреалистично. Возникают вопросы: сделал ли это Майк Уолтц сам или кто-то получил доступ к его телефону и изменил контакты», – указал собеседник.

    Между тем скандал, набирающий обороты в США, в некотором роде выгоден Москве. «Сейчас Трамп и его команда попытаются достичь каких-то успехов на внешнем треке, чтобы перекрыть критику. Например, в рамках визита вице-президента в Гренландию, а также через продолжение переговоров с Россией по украинскому кризису», – заключил Ярыгин.

    Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц попытался оправдаться за скандал с закрытым чатом. По его словам, главред The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером оказался в беседе, где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам.

    «Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, я знаю его по его ужасной репутации как журналиста. Он ненавидит президента. Я не писал ему, его контакта не было в моем телефоне», – сказал Уолтц Fox News. Тем не менее он заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее.

    Тем временем американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия к членам администрации США. В качестве ответчиков выступают министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, а также государственный секретарь Марко Рубио.

    «Сообщения о раскрытии конфиденциальной военной информации в групповом чате в Signal, в котором присутствовал журналист, являются тревожным сигналом для правительства и потенциально могут расцениваться как преступление», – говорится в комментарии исполнительного директора American Oversight Чиомы Чукву к документу.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как стало возможным включение журналиста в чат и к чему приведет инцидент.

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    26 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Новак опроверг возможность совместного с США управления Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что возможность совместного с США управления Запорожской атомной электростанцией не рассматривается.

    На вопрос о потенциальных переговорах в этой области он ответил: «Мне такие факты неизвестны». Об этом сообщает ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что подобный сценарий не обсуждается и не является актуальным. «Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», – добавил он.

    Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, так как она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией. Кроме того, МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключила совместное управление станцией с другим государством.

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    27 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Минфин США не исключил смягчения санкций против России

    Глава Минфина США Бессент не исключил смягчения антироссийских санкций

    Минфин США не исключил смягчения санкций против России
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность смягчения антироссийских санкций, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что рассматриваются все варианты.

    Отвечая на соответствующий вопрос, касающийся в том числе подключения российских банков к системе SWIFT, Бессент заявил: ««Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты». Он отметил, что дальнейшие шаги российского руководства будут определяющими в вопросе об изменении санкционной политики США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивал на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию.

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    26 марта 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский посол Дарчиев прибыл в США
    Российский посол Дарчиев прибыл в США
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В США прибыл новый посол России Александр Дарчиев, сообщил источник.

    «Посол прибыл в США», – заявил источник ТАСС.

    Как передает РИА «Новости», в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 16.10 по местному времени (23.10 мск) приземлился правительственный борт России.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. Дарчиев – один из ведущих российских американистов академического толка. США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне.


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    27 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Макрон собрался через США требовать от России «обязательств» по Украине

    Bloomberg сообщило о намерении Макрона требовать от России «обязательств» по Украине

    Макрон собрался через США требовать от России «обязательств» по Украине
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен потребовать через президента США Дональда Трампа, чтобы Россия «взяла на себя обязательства» по украинскому урегулированию, сообщил чиновник из канцелярии Макрона.

    В Париже в четверг состоится саммит «коалиции желающих», в его рамках будут обсуждаться возможные меры, которые Европа может предпринять для поддержки Киева. В частности, будет обсуждаться возможность размещения «миротворческих» сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По информации из канцелярии Макрона, в разговоре с президентом США французский лидер намерен акцентировать внимание на том, что Европа готова сделать для обеспечения безопасности Украины. «И потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке», – сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

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    27 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах

    Эксперт Леонков: Украина провоцирует Россию нарушить энергетическое перемирие

    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка ВСУ воспользоваться мораторием на удары по энергосистеме и спрятать оружие на подстанциях предсказуема. В этих условиях задача российских военных – отследить, когда противник решит вывезти вооружение, а затем в момент перемещения уничтожить его, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Тактика противника не меняется. Ранее он пытался размещать часть техники на территории атомных станций. Кроме того, украинские военные неоднократно прикрывались мирными гражданами, занимали социальные объекты, в том числе школы и детские сады», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    То, что сейчас ВСУ, пользуясь мораторием на удары по энергосистеме, стали прятать оружие на подстанциях, собеседник счел предсказуемым. «Впрочем, это временная мера. Противнику понадобится это вооружение на поле боя. Наша задача – отследить, когда его выведут и начнут перебрасывать, и уничтожить во время перемещения или непосредственно на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул эксперт.

    Иного способа в период действия моратория нет, считает он. Впрочем, можно обратить внимание американской стороны на действия Киева. «Украинское руководство помимо того, что всячески срывает договоренность о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, так еще и пытается спровоцировать ВС России на ответные действия и атаки по подстанциям. Пусть с офисом Зеленского разбирается администрация США», – заключил Леонков.

    Ранее ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения. Это происходит на фоне заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме.

    В частности, вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

    По словам собеседника агентства, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Позднее в Кремле уточнили, что при нарушении моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

    Между тем, Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты. Так, накануне Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    27 марта 2025, 04:30 • Новости дня
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    @ кадр из видео OLM

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения России и США балансировали на грани разрыва, но сейчас появилось определенное окно возможностей, заявил новый российский посол в США Александр Дарчиев.

    Дарчиева спросили, с какими планами и настроением он приступает к своей новой деятельности. «Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации (США) на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев отметил, что президенты России и США поставили задачу восстановить межгосударственные связи, которые, по его словам, были «фактически разорваны» командой предыдущего американского лидера Джо Байдена.

    Дарчиев подчеркнул, что уже началась работа в этом направлении, и есть нацеленность с обеих сторон на достижение результата. Однако он отметил, что расчистка «токсичного наследия», включая санкционные барьеры, требует значительных усилий.

    Важными вопросами, по его словам, являются облегчение визовых процедур для сотрудников дипмиссий и граждан, а также упрощение режима поездок для дипломатов.

    Посол также затронул тему возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, конфискованных США, и возобновления прямого воздушного сообщения между странами, прерванного по вине Вашингтона.

    Дарчиев заявил, что он намерен заняться этими вопросами предметно и подчеркнул необходимость наращивания темпов работы, руководствуясь принципом строгой взаимности.

    Как свидетельствует рабочее расписание дипведомства США, высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла. Церемония пройдет в закрытом для прессы режиме, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев прибыл в Вашингтон. Он является одним из ведущих российских американистов академического толка. Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России.

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    27 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Келлог назвал особенно сложный вопрос на переговорах по Украине

    Келлог назвал территориальный вопрос особенно сложным для урегулирования ситуации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Келлог отметил, что обсуждение соглашения о перемирии в Черном море стало «самым легким этапом» в процессе урегулирования украинского конфликта. Выбор начать обсуждение с вопроса перемирия в Черном море был обусловлен его относительной простотой, заявил он.

    «Остальные шаги будут действительно трудными – речь идет о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    При этом Келлог подчеркнул, что итоговое соглашение не удовлетворит полностью ни одну из сторон. Он подчеркнул важность обсуждения территориальных вопросов, которые осложняются разницей между фактическим и юридическим контролем. По его словам, Вашингтон изучает требования России и Украины. Главной целью остается достижение всеобъемлющего прекращения огня, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде стали договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

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    27 марта 2025, 07:33 • Новости дня
    Захарова заявила о сложностях в отношениях России и США

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев будет работать в условиях сложной ситуации, вызванной многолетним разрушением двусторонних отношений с США предыдущими американскими администрациями.

    По ее словам, отношения между Россией и США находятся в чрезвычайно сложной ситуации, передает РИА «Новости».

    Это обусловлено тем, что предыдущие американские администрации на протяжении многих лет разрушали двусторонние связи.

    Захарова подчеркнула, что перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым стоит задача реализации российского внешнеполитического курса.

    «Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания», – отметила Захарова в своем обращении.

    Она добавила, что ситуация в отношениях с США является крайне сложной и требует серьезного подхода от нового дипломата, который будет представлять интересы России в Америке.

    Накануне в США прибыл новый посол России Александр Дарчиев. Он является одним из ведущих российских американистов академического толка. Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США.

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    27 марта 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Россия заработала уступки и время в мирных переговорах по Украине

    New York Times: Россия заработала уступки и время в мирных переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Московские требования на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку, пишет The New York Times.

    Россия добилась уступок в переговорном процессе по перемирию, выдвигая условия, которые замедляют процесс и дают ей преимущество, передает The New York Times.

    На недавних переговорах в Саудовской Аравии обсуждалось прекращение огня в Черном море, но Россия потребовала снятия экономических санкций прежде, чем согласиться на условия.

    США, в свою очередь, не дали четкого ответа на сроки и лишь повторили общее требование президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий.

    Эксперты считают, что Россия использует переговоры, чтобы выиграть время и получить уступки, в то время как администрация Трампа стремится заключить серию ограниченных соглашений.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Москва может выдвигать требования по отношению к НАТО, но страны альянса на свое усмотрение решат, как на эти требования «реагировать». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

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    26 марта 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на торжество справедливости в «зерновой сделке»

    Песков: В зерновой сделке должна восторжествовать справедливость

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассчитывает, что в новой «зерновой сделке» все гарантии для Москвы будут соблюдены, справедливость восторжествует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия надеется, что в новой зерновой сделке справедливость восторжествует, и все гарантии для Москвы будут выполняться, передает ТАСС.

    Он отметил, что договоренности заключены с США.

    Песков уточнил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий, которые аналогичны тем, что содержатся в прежней инициативе под гарантиями генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, прежняя инициатива работала, но не все условия выполнялись, особенно те, что касались гарантий для России.

    Официальный представитель Кремля выразил уверенность в том, что справедливость должна восторжествовать в этот раз. Россия намерена продолжить работу с американскими партнерами для достижения этой цели.

    Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, в чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации.

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    27 марта 2025, 03:43 • Новости дня
    Посол России в США Дарчиев прибыл в Вашингтон

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне приземлился самолет, на котором прибыл новый посол России в США Александр Дарчиев, сообщили в российской дипломатической миссии.

    Самолет приземлился в аэропорту имени Даллеса. «(Посол) вышел (из самолета)», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Согласно информации Flightaware, борт прибыл в 20.14 по времени столицы США (3.14 мск), передает РИА «Новости».

    Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США.

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    27 марта 2025, 08:54 • Новости дня
    Захарова назвала восстановление работы посольства России в США ключевой задачей

    Захарова назвала восстановление работы посольства России в США ключевой задачей посла

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что перед новым послом России в США Александром Дарчиевым стоит задача восстановления работы посольства, затрудненной из-за многолетних ограничений со стороны предыдущих американских администраций.

    Дипломат отметила, что данная задача стоит перед новым послом Дарчиевым, передает РИА «Новости».

    По ее словам, ситуация крайне сложная, учитывая, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией.

    Она подчеркнула, что новый посол должен сосредоточиться на восстановлении нормальной работы дипломатической миссии, чтобы улучшить взаимодействие между странами.

    Согласно ее словам, восстановление работы посольства важно для налаживания дипломатических связей и решения накопившихся проблем, возникших в результате долгого периода напряженности и недоверия.

    Накануне в США прибыл новый посол России Александр Дарчиев. Он является одним из ведущих российских американистов академического толка. Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США.

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