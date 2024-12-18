Песков сообщил об отсутствии контактов по визиту представителя Трампа в Россию

  • Новость часаСлуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году
    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии
    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
    В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Лондон изменил позицию после применения «Орешника»
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    7 комментариев
    18 декабря 2024, 12:55 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии контактов по визиту представителя Трампа в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не имел контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа по возможному визиту в Россию будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Кремль не вступал в контакт с командой Трампа по поводу возможного визита в Россию будущего спецпосланника Келлога, передает ТАСС.

    Представитель Кремля сообщил, что у Кремля отсутствуют какие-либо детали по этому вопросу.

    «Мы видели соответствующее сообщение СМИ о том, что такие поездки планируются, но каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было», – заверил Песков.

    Ранее издание Bloomberg писало, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце, а также готов рассмотреть поездку в Москву для мирных переговоров.

    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    17 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

    Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», но рассказать о них «время еще не пришло», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

    По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

    Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

    Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

    Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

    Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

    Коментарии (13)
    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    16 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    Трамп сообщил, что не отправлял приглашение Зеленскому на свою инаугурацию, которая состоится в январе 2025 года. В то же время он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на инаугурации, он может приехать, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Трамп всерьез решил взяться за Зеленского. В минувший понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    17 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины: Трамп не забудет попытки импичмента из-за Киева

    Экс-глава МИД Украины Пристайко: Трамп не забудет попытки импичмента из-за Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп не сможет забыть попытки вынести ему импичменты, связанные с Украиной, заявил бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко.

    «Боюсь, что Трамп не сможет забыть, что против него дважды пытались применить импичмент. В истории Соединенных Штатов такого еще не было. Он первый, и это все связано с Украиной. Такое так просто не забывается», – заявил Пристайко в интервью РБК-Украина, передает РИА «Новости».

    По его мнению, ситуация могла развиваться иначе, если бы Украина придерживалась более осторожной тактики в отношениях с США.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию.

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    18 декабря 2024, 00:17 • Новости дня
    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска

    The New York Times: Власти США начали проверки SpaceX и Илона Маска из-за нарушения секретности

    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска
    @ Damian Dovarganes/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США начали проверку компании SpaceX и Илона Маска из-за предполагаемых нарушений секретности, включая недопустимое утаивание деталей встреч с иностранными лидерами, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Власти США начали проверки в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска, передает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    Проверки связаны с возможными нарушениями секретности информации, в частности с несоблюдением регламента о раскрытии данных.

    NYT отмечает, что начаты как минимум три проверки, нацеленные на оценку соблюдения SpaceX и Маском правил защиты государственной тайны. Издание подчеркивает, что Маск и его компания неоднократно не предоставляли требуемую информацию о встречах с иностранными лидерами.

    Проверками занимаются служба генерального инспектора Пентагона, отдел заместителя министра обороны и ВВС США. Эти структуры пытаются определить, насколько серьезны нарушения и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения в будущем.

    Ранее юристы SpaceX рекомендовали ограничить доступ Илона Маска к секретной информации о военных и разведывательных грузах в космосе из-за его истории с употреблением наркотиков.

    Кроме того, комиссия по ценным бумагам США начала расследование возможных нарушений в Neuralink Маска.

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    16 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России

    Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России

    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение Украине наносить дальние удары по России было ошибочным, и выразил намерение пересмотреть его.

    Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.

    Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.

    Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.

    Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    17 декабря 2024, 22:50 • Новости дня
    Захарова назвала смехотворными слова США о непричастности к гибели Кириллова

    Мария Захарова назвала смехотворными заявления США о непричастности к убийству Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворны, поскольку Вашингтон создал и поддерживает киевский режим, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такие заявления звучат смешно, учитывая, что именно США создали и поддерживают киевский режим, финансируют его и поставляют оружие.

    Американский Госдепартамент в лице его официального представителя Мэттью Миллера заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов.

    Однако Захарова указывает на то, что доказательства говорят об обратном.

    «Вашингтон никогда не осуждал ни одного теракта или запланированного убийства, совершенного киевским режимом», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

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    17 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Дональда Трампа и его окружения Владимир Зеленский не более чем разменная монета. Более того, последний утратил легитимность. На этом фоне об официальном приглашении украинского руководства на церемонию в Вашингтоне не может идти и речи, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    «Заявление Дональда Трампа – публичное унижение Владимира Зеленского. Избранный президент США дает понять, что к украинскому политику на инаугурации будут относиться как к незваному гостю: того, возможно, и напоят кофе, но на этом все», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    На этом фоне он обратил внимание на гаснущий авторитет Зеленского как внутри Украины, так и в Вашингтоне. «В глазах Трампа и его окружения он не более чем разменная монета. Его «спишут», как только в США и Европе сочтут, что для этого настал удобный момент», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, Долгов указал на нелегитимность украинского руководства. Дипломат напомнил, что в понедельник об этом упомянул президент Владимир Путин. «Зеленский не является законным президентом Украины, у него нет легитимного статуса. Это прекрасно понимают все, в том числе и в Вашингтоне. Поэтому о каком официальном приглашении Зеленского на инаугурацию может идти речь?» – риторически отметил спикер.

    По его мнению, приедет ли Зеленский в итоге на церемонию в Вашингтон или нет – не столь значимо. Куда важнее, добавил собеседник, то, какие действия в контексте украинского кризиса будет принимать будущая администрация Трампа. «Не Зеленский станет определять дальнейшую судьбу украинского конфликта. Стоит посмотреть, что сможет сформулировать команда избранного президента США на фоне звучавших обещаний», – заключил Долгов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года. «Нет, я не приглашал», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста. При этом он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на мероприятии, то он может приехать.

    Трамп также заявил, что делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. По его словам, ему удалось добиться «небольшого прогресса» в переговорах. «Мы будем делать все возможное, как и раньше, а там посмотрим, что из этого выйдет», – сказал избранный американский президент.

    Примечательно, что накануне на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин, давая оценку положению дел на Украине в контексте СВО, напомнил о нелегитимности местной власти. «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти – Рады, все. И ссылка на военное положение не имеет значения: нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – пояснил российский лидер.

    Путин допустил, что власти в Киеве «пацанов погонят на убой», «а потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и все», причем «некоторые деятели уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам».

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

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    17 декабря 2024, 10:41 • Новости дня
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии

    Трамп отметил ключевую роль Турции в будущем Сирии после свержения Асада

    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой.

    Трамп заявил, что Турция будет играть ключевую роль в формировании будущего Сирии. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, отметив, что Турция оказала значительную поддержку повстанцам, свергнувшим правительство Башара Асада, передает Reuters.

    Трамп похвалил Турцию за проведение «дружественного захвата» Сирии, в ходе которого зафиксировано минимальное количество жертв. По его словам, Турция, обладая мощной, не утомленной войной армией, является главным союзником в постконфликтной Сирии. «Сейчас в Сирии много неопределенностей, но я думаю, что Турция будет держать ключи к Сирии», – подчеркнул он.

    Турция контролирует значительные территории на севере Сирии после нескольких операций против курдов и поддерживает силы, свергнувшие Асада, на стороне которого находились Иран и Россия, отмечает агентство.

    После свержения Асада Вашингтон и Анкара ведут переговоры о предотвращении возрождения боевиков «Исламского государства» в Сирии.

    Что касается оставшихся американских войск в Сирии, Трамп не дал четкого ответа, сославшись на силу турецкой армии и хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил: «Эрдоган – человек, с которым я ладил... Он построил очень сильную, мощную армию».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция

    Между тем газета The Washington Post отмечала, что сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    16 декабря 2024, 20:05 • Новости дня
    Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут «небольшой прогресс».

    Трамп сделал это заявление, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС.

    «Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», – сказал он.

    При этом никаких дополнительных подробностей относительно того, в чем именно заключается этот прогресс, Трамп не сообщил.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

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    17 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    Госдеп США отказался комментировать убийство генерала Кириллова

    Миллер заявил, что США нечего сказать о контактах с Украиной по убийству генерала Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    США нечего сказать о приватных контактах между Вашингтоном и Киевом по поводу убийства начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Миллер подчеркнул, что каждая страна должна сама говорить о своей степени участия в таких событиях. Он также выразил уверенность в том, что США не имеют никакого отношения к убийству российского генерала.

    По его словам, Госдеп не располагает информацией о «приватных контактах» с Украиной по поводу убийства Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к гибели Кириллова.

    Захарова также обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате.

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    17 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    Фукуяма: Трамп пожертвует интересами Украины

    Фукуяма заявил о намерении Трампа урегулировать конфликт на Украине за счет Киева

    Фукуяма: Трамп пожертвует интересами Украины
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине, поступаясь ее интересами ради достижения мирного соглашения, заявил политолог Фрэнсис Фукуяма.

    Он уверен, что Трамп готов ради мирного соглашения пойти на жертвы интересами Украины. «Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины», – заявил Фукуяма, передает ТАСС.

    По его словам, украинцы уже сигнализируют о готовности пойти на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО, хотя это может встретить сопротивление со стороны Европы. Эксперт также упомянул возможное расширение военного присутствия НАТО на Украине или предоставление ей дополнительной военной помощи.

    Фукуяма подчеркнул, что Трамп, очевидно, не испытывает особого уважения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и даже презирает многих европейских лидеров. Несмотря на маловероятность выхода США из НАТО при Трампе, политолог убежден, что альянс может пострадать от других действий республиканца, в том числе от несоблюдения статьи 5 Устава НАТО.

    Ранее Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать, если захочет. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что решение о переговорах должно приниматься Киевом.

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    17 декабря 2024, 03:37 • Новости дня
    США заявили, что принимать решение о переговорах с Россией должен Зеленский

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Российским войскам удалось добиться успехов, но решение о переговорах должно приниматься Киевом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    «Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры от имени Украины без ее участия или навязывать Киеву какие-либо решения. Он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский должен самостоятельно решать, «на каких условиях, когда и как» он хочет заключать соглашения.

    При этом представитель Белого дома добавил, что переговоры о прекращении конфликта являются наиболее вероятным и наилучшим способом для завершения конфликта. Администрация Джо Байдена, по его словам, будет добиваться того, чтобы у украинской армии было все необходимое для ведения боевых действий. Это, как считает Кирби, позволит Зеленскому вести переговоры с позиции силы, «если и когда он будет готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования конфликта. Он заявил, что в урегулировании достигнут «небольшой прогресс».

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