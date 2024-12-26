Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать После рекордного с 1999 года убытка Газпром сумел заработать даже больше, чем ожидал – почти 46 млрд долларов. Причем европейцы внесли значительный вклад в рост доходов компании, так как закупали российский газ по максимуму, насколько позволяли газопроводы. Как ударит по финансам Газпрома потеря украинского маршрута поставок газа и как он их компенсирует? Подробности Перейти в раздел

Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности Перейти в раздел

Что стало причиной авиакатастрофы в Актау В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий. Подробности Перейти в раздел

Украина грабит своих ближайших союзников Известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза. Первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша – страна, широко распахнувшая свои двери для беженцев с Украины и активно помогающая киевскому режиму. А поскольку подобного рода мошенники, как известно, курируются украинскими спецслужбами – то, по сути, Киев обманывает своих же союзников. Подробности Перейти в раздел

Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности Перейти в раздел

Илон Маск будет менять власть в Германии Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

Трамп решил увеличить США в два раза Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

Санду готовится напасть на Приднестровье В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит? Перейти в раздел