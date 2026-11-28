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В России назвали правила безопасности для гуляющих вечером детей
Эксперт Булиа перечислил правила безопасности для детей на вечерних прогулках
Руководитель департамента Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа перечислил главные правила безопасности для гуляющих в вечернее время школьников.
«Отпуская ребенка вечером гулять, рекомендуется сохранить контакты его друзей и товарищей, а также закрепить светоотражательные элементы на верхнюю одежду», – заявил Булиа РИА «Новости».
По его словам, родителям следует установить на смартфоны программы для контроля передвижения детей и всегда хранить в телефоне свежую фотографию ребенка в повседневной одежде на случай его пропажи. Сам школьник должен знать наизусть номера телефонов родителей и домашний адрес.
Эксперт подчеркнул, что при длительном отсутствии связи с ребенком необходимо немедленно обращаться в полицию, так как в поисках главную роль играет время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее родственникам пропавших людей посоветовали оперативно собирать информацию об их внешности.
Также специалисты Министерства внутренних дел подготовили рекомендации по безопасной настройке смартфонов для школьников.
Кроме того, в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали о правилах выживания в лесу.