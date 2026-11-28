Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Всепогодный FPV-перехватчик «Форс» прошел боевую апробацию
В России создали FPV-перехватчик «Форс» для применения в любую погоду
Новейший FPV-перехватчик «Форс», способный выполнять сложные полеты в условиях дождя и снега, прошел боевую апробацию в зоне специальной военной операции.
Новейший FPV-перехватчик «Форс», способный выполнять сложные полеты в условиях дождя и снега, прошел боевую апробацию в зоне специальной военной операции, передает ТАСС.
В смоленской компании-разработчике «Дрон форс аэро» сообщили, что изделие получило высшие оценки военнослужащих и положительные отзывы от специалистов мобильных групп перехвата беспилотников. Особенность аппарата заключается в полной защите от влаги, позволяющей применять его при осадках. В организации подчеркнули, что на сегодня аналогичные перехватчики в зоне спецоперации не применяются.
Скорость нового беспилотника достигает 240 км/ч. Разработчики отметили легкую конструкцию, маневренность и быстроту дрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг компания-разработчик «Дрон форс аэро» сообщила об успешной боевой апробации в зоне спецоперации новейшего колесного наземного робототехнического комплекса «Доватор».
Ранее российская компания «дофа-Тек» разработала одноразовый реактивный перехватчик беспилотников дф-1 «Росчерк».
Также резервисты приступили к обучению пилотированию FPV-дронов в Московском военном округе.