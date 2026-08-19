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Фальков: Строительство вытеснило рекламу из популярных направлений в вузах
В текущем году специальность «строительство» вошла в десятку самых востребованных направлений подготовки, опередив рекламу и связи с общественностью, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о новых предпочтениях абитуриентов, передает ТАСС.
«У нас сложилась устойчивая позитивная тенденция – абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления. Так, в этом году строительство вытеснило рекламу и связи с общественностью из топ-10 самых популярных направлений подготовки», – отметил глава ведомства.
По словам Фалькова, также значительно вырос интерес к фундаментальной и прикладной физике – число заявлений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В два раза чаще поступающие стали выбирать самолето- и вертолетостроение.
Кроме того, в 1,8 раза возросло количество желающих изучать ядерные реакторы, градостроительство, а также строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Направления биоинженерии и биоинформатики показали рост популярности в 1,7 раза, добавил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту о старте приемной кампании в университетах.
Глава ведомства анонсировал выделение абитуриентам более 620 тыс. бюджетных мест.
В прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин порекомендовал молодым людям выбирать строительные специальности.