Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого
Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.
Завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее Рубленого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Николаевки, Лобановки и Резниково.
ВСУ в кольце окружения за минувшие сутки потеряли свыше 35 военнослужащих, бронемашину и два наземных робототехнических комплекса.
В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах Приколотного, Котовки и Аннополья.
Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ у Слатино, Светличного, Першотравневого, Песочин, Русских Тишков, Белашей, Дергачей и Шестаково, отчитались в Минобороны.
А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Вакаловщины, Битицы и Хомино.
Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее в понедельник сообщалось, что российские дроны сожгли колонны снабжения ВСУ под Харьковом.
Днем ранее Минобороны сообщало, что российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области.
Российские военные выбили прятавшихся в руинах солдат ВСУ под Харьковом.