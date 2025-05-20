Хуснуллин призвал молодежь выбирать строительные специальности в России

Хуснуллин заявил выпускникам о высоких зарплатах и перспективах в строительстве

Tекст: Евгения Караваева

Вице-премьер России Марат Хуснуллин порекомендовал молодым людям выбирать строительные профессии, передает ТАСС. По его словам, строительство – это «вечная профессия», а кадры в отрасли всегда востребованы из-за больших масштабов стройки и амбициозных планов развития.

Хуснуллин отметил, что работа в строительстве высокооплачиваемая и связана с возможностью лично видеть результат своего труда. «Я рекомендую молодежи идти в строительство», – сказал он и добавил, что отрасль предлагает перспективные возможности.

Хуснуллин отметил важность демонстрации перспектив, достижений и значимости строительной отрасли, а также подчеркивания того, что результат труда в строительстве очевиден. «Не так много профессий, где можно наглядно увидеть результат своего труда. А в стройке это видно», – подчеркнул он.

Рассказывая о собственных поездках на строительные объекты, вице-премьер объяснил, что лично следит за сроками, оценивает работу руководителей и получает обратную связь от рабочих о зарплатах и условиях труда. Он также отметил, что любит свою профессию и работает в строительстве уже 38 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения оставило порядок проведения Единого государственного экзамена без изменений. Система зачета результатов ЕГЭ по-прежнему не предусматривает выбора лучшего балла между первой попыткой и пересдачей.