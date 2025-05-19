Рособрнадзор не стал менять правила пересдачи ЕГЭ в этом году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правила пересдачи ЕГЭ в 2024 году останутся прежними, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной итоговой аттестации, передает ТАСС.

Выпускники по-прежнему не смогут выбирать лучший результат между первой сдачей и пересдачей экзамена.

«В течение недели или двух кардинально изменить результат невозможно, если нет сильной школьной основы. Поэтому мы не хотим мотивировать всех выпускников, чтобы они просто шли на пересдачу в надежде, чтобы засчитали лучший результат. Здесь своя ответственность и взвешенные решения, потому что выпускной экзамен – это уже шаг во взрослую жизнь, а взрослые люди должны принимать ответственные решения. Здесь позиция экспертов однозначная, что мы не меняем подходы в этом году», – заявил Музаев.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что вводить возможность пересдачи двух предметов нецелесообразно, так как это сдвинет график учебного года для школ и вузов. Он обратил внимание, что сразу после завершения экзаменов начинается приемная кампания в вузы, поэтому дополнительных изменений в расписании не будет. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, а 3 и 4 июля определены как дни пересдачи.

По итогам пересдачи экзаменов результаты будут переданы в регионы не позднее 15 июля. В этом году на участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировано более 712 тыс. человек, из которых более 637 тысяч – выпускники текущего года.

Музаев также рассказал, что обществознание как предмет по выбору постепенно теряет популярность, хотя по-прежнему остается самым массовым выбором среди выпускников – его выбрали около 42%. Он пояснил, что раньше обществознание преобладало в приказах Минобрнауки для вузов, но сейчас спрос смещается в сторону естественно-научных предметов. По его словам, уже в этом году примерно на 2-3% больше выпускников сделали выбор в пользу дисциплин естественно-научного цикла.

Руководитель Рособрнадзора заявил, что в ближайшие два-три года стоит ожидать кардинальных изменений в выборе предметов из-за новых требований к поступающим и изменений на рынке труда. Он добавил, что выбор предметов определяется не только личными предпочтениями, но и приказами Минобрнауки по специальностям.

Кроме того, Музаев допустил продление эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ для не идущих в 10-й класс школьников в Москве, Петербурге и Липецкой области. Эксперимент, который закончится в декабре 2025 года, может быть пролонгирован по итогам обсуждений с регионами, если обнаружатся неудобства или риски для выпускников и родителей.

Отдельно глава ведомства отметил, что отменять ЕГЭ для победителей олимпиад не планируется, поскольку это негативно скажется на олимпиадном движении. Музаев убежден, что победители олимпиад легко набирают высокие баллы на ЕГЭ, а мифы о трудности экзамена для них не соответствуют действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы заявили о готовности апробировать экспериментальную часть ЕГЭ по естественно-научным предметам. Рособрнадзор не поддержал инициативу отменить ЕГЭ для победителей всероссийских олимпиад. Родителям запретили быть наблюдателями на ЕГЭ у собственных детей.