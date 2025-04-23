Родителям запретили быть наблюдателями на ЕГЭ у своих детей

Родителям запретили наблюдать за собственными детьми в пунктах единого госэкзамена

Tекст: Евгения Караваева

Родители выпускников не смогут быть наблюдателями в том пункте, где экзамен сдает их ребенок, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Музаев отметил, что в 2025 году впервые представители родительских комитетов будут допущены к наблюдению за проведением ЕГЭ.

«Не родители детей, сдающих в этой школе экзамен, – это запрещено», подчеркнул Музаев и добавил, что такое решение принято для объективности и прозрачности процесса. Также он отметил, что всех выпускников проинформируют, к кому из представителей родительских комитетов можно обратиться, если возникнет недоверие к обычному общественному наблюдателю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор планирует до 2030 года апробировать ЕГЭ по обществознанию и географии для различных групп специальностей, а также заявил о планах внесения изменений в ЕГЭ по математике. При этом ведомство отметило, что сложная многоступенчатая система защиты не оставляет возможности для утечки контрольных материалов ЕГЭ до начала экзамена.