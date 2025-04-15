Рособрнадзор пообещал опробировать новые модели ЕГЭ по обществознанию и географии

Tекст: Елизавета Шишкова

Рособрнадзор обещал опробировать перспективные модели контрольных измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию и географии. Как передает ТАСС, эти изменения будут ориентированы на разные группы специальностей вузов. Об этом стало известно из пресс-службы ведомства со ссылкой на руководителя Анзора Музаева.

Кроме того, Музаев сообщил, что до 2030 года также будет проработан вопрос о проведении Основного государственного экзамена (ОГЭ) в компьютерной форме. Это нововведение может значительно изменить процесс экзаменации для школьников и студентов. Также планируется модернизация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Эти инициативы обсуждались на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Такое внимание к реформам обусловлено необходимостью адаптации образовательной системы к современным вызовам и требованиям.

Ранее Госдума одобрила законопроект, который разрешает поступать в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.

При этом Госдума не одобрила предложение о замене ЕГЭ государственными экзаменами, а для отмены ЕГЭ требуется проработанная альтернатива, которой пока нет, поэтому Рособрнадзор сосредоточен на улучшении экзамена.