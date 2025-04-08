Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.6 комментариев
Госдума ограничила поступление в вузы без ЕГЭ на схожие специальности
Госдума одобрила законопроект, который разрешает поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.
Авторами инициативы выступила группа депутатов из комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает ТАСС. Изменения внесены в закон «Об образовании», где указывается, что абитуриенты смогут поступать в высшие учебные заведения по вступительным испытаниям, если их специальность в колледже соответствует профилю бакалавриата или специалитета в вузе.
Ранее законодательство не содержало требований о соответствии специальностей при поступлении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая норма не обеспечивает качественный состав студентов и не мотивирует их выбирать одну специальность. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 40% абитуриентов использовали предыдущие правила как «лазейку», поступая на несоответствующие их предыдущему образованию программы.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Володин подчеркнул, что нововведения помогут повысить качество образования и будут способствовать более осознанному выбору профессии. Он отметил важность этих изменений для развития государства, так как они повышают ответственность и качество подготовки специалистов.
Ранее в Москве упростили порядок поступления девятиклассников в колледжи.