Госдума ограничила поступление в вузы без ЕГЭ на схожие специальности

Tекст: Валерия Городецкая

Авторами инициативы выступила группа депутатов из комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает ТАСС. Изменения внесены в закон «Об образовании», где указывается, что абитуриенты смогут поступать в высшие учебные заведения по вступительным испытаниям, если их специальность в колледже соответствует профилю бакалавриата или специалитета в вузе.

Ранее законодательство не содержало требований о соответствии специальностей при поступлении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая норма не обеспечивает качественный состав студентов и не мотивирует их выбирать одну специальность. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 40% абитуриентов использовали предыдущие правила как «лазейку», поступая на несоответствующие их предыдущему образованию программы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Володин подчеркнул, что нововведения помогут повысить качество образования и будут способствовать более осознанному выбору профессии. Он отметил важность этих изменений для развития государства, так как они повышают ответственность и качество подготовки специалистов.

Ранее в Москве упростили порядок поступления девятиклассников в колледжи.