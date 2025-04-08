В Москве упростили порядок поступления девятиклассников в колледжи

Tекст: Александра Юдина

Московские девятиклассники, которые хотят продолжить образование в колледжах, теперь могут сдавать только два обязательных ОГЭ – по русскому языку и математике, указано на портале мэра и правительства Москвы «Мос.ру».

Аттестат на основе этих экзаменов позволит поступить в любой городской колледж.

В рамках нового подхода зачисление во все столичные колледжи будет осуществляться на основании баллов по двум указанным ОГЭ.

Количество бюджетных мест при этом увеличено на 10 тысяч, до 37 тысяч, что гарантирует всем девятиклассникам бесплатное место в колледже.

Поступить в колледж можно будет через портал mos.ru с конца июня, подав заявления на пять специальностей. Тем, кто хочет продолжить обучение в школе, по-прежнему предстоит сдать четыре ОГЭ.

Для студентов колледжей доступны бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ, которые помогут им поступить на высшее образование через внутренние экзамены вузов или ЕГЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит специальный порядок сдачи ОГЭ только по русскому языку и математике для учеников в Москве, Петербурге и Липецкой области.

До этого Госдума одобрила законопроект о сокращении числа экзаменов для девятиклассников.