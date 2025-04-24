Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Рособрнадзор не поддержал отмену ЕГЭ для победителей олимпиад
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что победители олимпиад обычно сдают ЕГЭ на максимальные баллы и не жалуются на экзамен.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не считает целесообразным отмену ЕГЭ для победителей олимпиад, передает ТАСС. По его словам, среди победителей олимпиад высокого уровня большинство и так получают сто баллов на экзаменах.
Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили освободить победителей всероссийских школьных олимпиад от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. В ведомстве подчеркнули, что готовы обсуждать изменения в экзаменационной системе, однако для отмены требуется проработанная альтернатива, которой сейчас нет.
Также Музаев прокомментировал ситуацию с учителями, контролирующими сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Он подчеркнул, что Рособрнадзор не получает сигналов о нехватке педагогов для организации экзаменов, ни в прошлом году, ни на данный момент. Глава ведомства добавил, что не все учителя принимают участие в проведении экзаменов, их доля существенно меньше общего числа педагогов.
Музаев рассказал, что вместе с профильным профсоюзом ведомство анализирует случаи, где работа учителей по организации экзаменов оплачивается недостаточно. По его словам, проблема в том, что в ряде регионов этому вопросу уделяется недостаточно внимания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения объявило о введении в российских школах единого расписания уроков, Рособрнадзор заявил об изменениях в проведении ЕГЭ, а Минпросвещения также определило нормативы времени на домашние задания школьников.