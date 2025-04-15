Минпросвещения определило нормативы времени на домашние задания школьников

Минпросвещения установило нормативы времени на домашние задания для учащихся

Tекст: Вера Басилая

Минпросвещения согласовало нормативы времени, которое школьники 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, передает РИА «Новости».

Согласно нормативам, с первого сентября 2025 года школьники первого класса будут посвящать этому один час, второго и третьего – по 1,5 часа, а четвертого – два часа.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с этой же даты вводится единое планирование по предметам и нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, которые не должны превышать 10% от общего количества уроков по программе.

Школы обязаны контролировать объем домашних заданий по всем предметам. Задания на следующий урок рекомендуется давать на текущем уроке, а при наличии электронного журнала, информация должна дублироваться до окончания учебного дня. Для заданий, требующих длительной подготовки, школьникам следует предоставлять достаточное количество времени на выполнение.

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