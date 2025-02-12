В «Единой России» предложили изменить школьные учебные нагрузки и зарплаты учителей

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании партийной комиссии по образованию и науке «Единой России», секретарь Генсовета Владимир Якушев выступил с инициативой запуска обсуждения Стратегии развития образования, сообщается на сайте ЕР. Он подчеркнул, что все граждане так или иначе участвуют в процессе обучения, поэтому важно учесть их мнение наряду с государственными возможностями и экспертными прогнозами.

Особое внимание в документе должно быть уделено содержанию образования и его инфраструктуре. Якушев отметил беспокойство родителей и учеников по поводу большого числа обязательных предметов и объемов домашних заданий. В Стратегии должны быть предложены решения, которые снизят нагрузку на школьников, но сохранят современный уровень знаний.

Якушев также выделил важность создания условий труда для учителей, разгрузки от бюрократии и пересмотра оплаты труда. Важно, чтобы система оплаты соответствовала нагрузке и была сбалансирована по всей стране. Новая модель оплаты учителей тестируется в ряде регионов и с следующего года будет внедряться повсеместно.

В высшем образовании проблемой остается разрыв в оплате труда преподавателей и руководства, указал Якушев, предложив учитывать справедливую систему оплаты в оценке эффективности вузов.

Также в Стратегии должны быть обозначены инициативы по пространственной специализации учебных заведений, ориентиры для работы с талантливой молодежью, и распределение полномочий между федерацией и регионами, добавил он. Якушев упомянул необходимость определить форму государственной аттестации выпускников школ, включая возможное сохранение или отказ от ЕГЭ.