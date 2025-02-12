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В «Единой России» предложили изменить школьные учебные нагрузки и зарплаты учителей
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев инициировал широкое обсуждение Стратегии развития образования. Она затронет изменения в учебном процессе, пересмотр размера оплаты и условий работы учителей, а также введет систему эффективности учебных заведений.
На заседании партийной комиссии по образованию и науке «Единой России», секретарь Генсовета Владимир Якушев выступил с инициативой запуска обсуждения Стратегии развития образования, сообщается на сайте ЕР. Он подчеркнул, что все граждане так или иначе участвуют в процессе обучения, поэтому важно учесть их мнение наряду с государственными возможностями и экспертными прогнозами.
Особое внимание в документе должно быть уделено содержанию образования и его инфраструктуре. Якушев отметил беспокойство родителей и учеников по поводу большого числа обязательных предметов и объемов домашних заданий. В Стратегии должны быть предложены решения, которые снизят нагрузку на школьников, но сохранят современный уровень знаний.
Якушев также выделил важность создания условий труда для учителей, разгрузки от бюрократии и пересмотра оплаты труда. Важно, чтобы система оплаты соответствовала нагрузке и была сбалансирована по всей стране. Новая модель оплаты учителей тестируется в ряде регионов и с следующего года будет внедряться повсеместно.
В высшем образовании проблемой остается разрыв в оплате труда преподавателей и руководства, указал Якушев, предложив учитывать справедливую систему оплаты в оценке эффективности вузов.
Также в Стратегии должны быть обозначены инициативы по пространственной специализации учебных заведений, ориентиры для работы с талантливой молодежью, и распределение полномочий между федерацией и регионами, добавил он. Якушев упомянул необходимость определить форму государственной аттестации выпускников школ, включая возможное сохранение или отказ от ЕГЭ.