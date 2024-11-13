ВОЗ обеспокоилась ростом нагрузки на школьников и снижением поддержки в семье

ВОЗ выразила обеспокоенность снижением семейной поддержки и ростом нагрузки на школьников

Tекст: Мария Иванова

ВОЗ выразила обеспокоенность по поводу увеличения учебной нагрузки на школьников и одновременного уменьшения поддержки со стороны семей, сообщает ТАСС.

Согласно исследованию, проведенному Европейским региональным бюро ВОЗ, лишь 67% подростков ощущают поддержку семьи, что значительно меньше, чем в 2018 году. Исследование охватило 280 тыс. школьников из 44 стран Европы, Центральной Азии и Канады, и выявило, что нагрузка в школе особенно увеличилась для девочек, что негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии.

В докладе подчеркивается значимость социальных детерминантов здоровья. Эксперты отмечают, что подростки из семей с низким доходом чаще сталкиваются с недостаточной поддержкой. Девочки также реже обсуждают важные темы с родителями, особенно с отцами.

ВОЗ подчеркивает необходимость усиления семейной политики и создания инклюзивной школьной среды. Организация призывает к системным мерам для снижения стресса и академического давления, а также к обеспечению равного доступа к внеклассным мероприятиям и услугам психического здоровья.

ЕРБ ВОЗ рекомендует усилить экономическую поддержку семей и внедрить сбалансированную политику выполнения домашних заданий. Особое внимание следует уделить районам с недостаточным уровнем обслуживания, чтобы обеспечить равные возможности для всех учащихся. Эти меры помогут справиться с актуальными вызовами и улучшить благополучие подростков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предложила ввести глобальные ограничения на распространение электронных сигарет, подчеркивая их вредное воздействие на здоровье подростков.

Между тем китайские власти сообщили о победе над игровой зависимостью среди детей и подростков.