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Юань укрепился на Московской бирже на 8,72% в 2024 году
Китайская валюта укрепила свои позиции на Московской бирже, завершив 2024 год на отметке 13,71 рубля за единицу, что на 8,72% выше по сравнению с показателями прошлого года.
Как передает РИА «Новости», курс юаня на Московской бирже по итогам 2024 года продемонстрировал значительное укрепление по отношению к рублю. В течение года юань вырос на 1,1 рубля, что составило 8,72% увеличения по сравнению с предыдущим годом.
Курс юаня расчетами «завтра» на 19.00 мск составил 13,71 рубля, что на 3 копейки выше показателя предыдущего дня. Минимального уровня юань достиг в июне, когда его курс составил 10,84 рубля, а наибольшее значение было зафиксировано в ноябре – 15,16 рубля.
Эти изменения свидетельствуют о динамичном укреплении китайской валюты на фоне изменений на международных рынках и внутри страны, что отразилось и на валютных курсах в России.