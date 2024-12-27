Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Путин направил Ким Чен Ыну новогоднее поздравление и отметил взаимовыгодность сотрудничества с КНДР

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул важность сотрудничества между Россией и Северной Кореей, сообщает ЦТАК.

«Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве заложило условия для фундаментального расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех важных областях. Убежден, что в наступающем 2025 году мы продолжим тесную взаимную работу по выполнению этого исторического договора, еще больше сблизим усилия по борьбе с современными угрозами и вызовами. Это, без сомнений, отвечает коренным интересам народов России и КНДР», – сказано в поздравлении.

В заключение Путин пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья и счастья, а гражданам КНДР – процветания.



Напомним, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР вступил в силу 4 декабря. Он был подписан 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Договор направлен на укрепление мира и безопасности, а также поддерживает отношения стратегического партнерства, основанные на принципах международного права, таких как равенство, невмешательство во внутренние дела и взаимное уважение государственного суверенитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что военные из КНДР могут принять участие в параде на Красной площади 9 мая 2024 года к 80-летию Победы.

Россия и КНДР активно работают над проектом соглашения, упрощающим взаимные поездки граждан двух стран, что может включать использование электронных виз, рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США.