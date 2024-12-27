  • Новость часаЧисло жертв после ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50
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    2024 год подарил России приятные финансовые неожиданности
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Лукашенко назвал количество комплексов «Орешник» для размещения в Белоруссии
    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок
    ЕС решил ввести санкции против теневого флота России
    Путин высказался о будущем применении «Орешника»
    Вучич обсудил с Зеленским улучшение сотрудничества
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Директор ВОЗ оказался в аэропорту Саны во время удара Израиля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    27 декабря 2024, 03:21 • Новости дня

    Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

    Путин направил Ким Чен Ыну новогоднее поздравление и отметил взаимовыгодность сотрудничества с КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул важность сотрудничества между Россией и Северной Кореей, сообщает ЦТАК.

    «Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве заложило условия для фундаментального расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех важных областях. Убежден, что в наступающем 2025 году мы продолжим тесную взаимную работу по выполнению этого исторического договора, еще больше сблизим усилия по борьбе с современными угрозами и вызовами. Это, без сомнений, отвечает коренным интересам народов России и КНДР», – сказано в поздравлении.

    В заключение Путин пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья и счастья, а гражданам КНДР – процветания.

    Напомним, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР вступил в силу 4 декабря. Он был подписан 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Договор направлен на укрепление мира и безопасности, а также поддерживает отношения стратегического партнерства, основанные на принципах международного права, таких как равенство, невмешательство во внутренние дела и взаимное уважение государственного суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что военные из КНДР могут принять участие в параде на Красной площади 9 мая 2024 года к 80-летию Победы.

    Россия и КНДР активно работают над проектом соглашения, упрощающим взаимные поездки граждан двух стран, что может включать использование электронных виз, рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    Заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США.

    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется «Ямал – Европа», проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять».

    Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

    «Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.

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    26 декабря 2024, 06:31 • Новости дня
    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов

    Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины в условиях военного положения

    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил о рисках для страны в случае проведения выборов в условиях военного положения и назвал сторонников голосования «распространителями российской ИПСО».

    Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство, передает РИА «Новости». По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он.

    Бывший президент считает, что мир может быть достигнут уже в следующем году, но для этого необходимо заручиться поддержкой США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией и некомпетентностью, укреплять единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за введения военного положения в связи с военной операцией России. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс может быть возобновлен только после окончания военного положения. При этом большинство украинцев (84%) выступают против проведения выборов в условиях военных действий, как показало исследование Киевского международного института социологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко обвинил власти Украины в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины, объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как он дважды проигнорировал вызов.

    Президентские выборы на Украине не состоятся в 2025 году, пока продолжается конфликт, как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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    26 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе

    В Тартусе 14 сирийских силовиков погибли при нападении из засады

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада

    Силам безопасности переходного правительства Сирии пришлось столкнуться с засадой во время операции в Тартусе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел при преследовании сторонников бывшего режима на побережье Средиземного моря, в результате чего погибли 14 бойцов, а десять получили ранения.

    «При проведении операции сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», – заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

    Министр подчеркнул, что власти намерены решительно действовать для обеспечения безопасности в регионе. Он выразил уверенность, что правительство будет «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности Сирии».

    Ранее при столкновении во время задержания офицера в том же регионе погибли девять сотрудников сил безопасности. В ответ на протесты алавитов в Тартусе и других городах, власти ввели комендантский час, обвиняя в беспорядках сторонников Башара Асада.

    Губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Губернатор Латакии Мухаммад Осман подтвердил, что правительство будет защищать религиозные святыни и права верующих, призывая сирийцев не реагировать на провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Скальбии, недалеко от Хамы, произошел поджог рождественской елки, в котором власти обвинили иностранцев из исламистских группировок. Катар выразил готовность выступить посредником между Россией и новыми властями Сирии, хотя пока такую роль не исполнял. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если они не сложат оружие.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    26 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    ВСУ расстреляли мать с ребенком в Селидово

    Елена Николаенко обвинила ВСУ в расстреле матери и ребенка в Селидово

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре.

    Украинские военнослужащие перед освобождением города Селидово в ДНР российскими силами расстреляли мать с ребенком, рассказала Елена Николаенко. По ее словам, инцидент произошел в начале октября, когда мать и сын шли по тропинке, где украинские военные вели огонь по мирным жителям, передает РИА «Новости».

    Николаенко отметила, что украинские военнослужащие не щадили никого, стреляли по всем, включая детей, пожилых и женщин. Мать, пытаясь укрыть своего сына, была убита, а ребенок, которому было 12-13 лет, также погиб. На следующий день сосед попытался добраться до тел, но солдаты ВСУ также застрелили его.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о многочисленных свидетельствах военных преступлений ВСУ против мирных жителей в Селидово. По его словам, за два дня до прихода российских сил украинские военные и польские наемники начали расстреливать гражданских, пытаясь обвинить в этом Россию.

    Очевидцы, предоставившие показания, утверждают, что ВСУ заходили в квартиры и убивали семьи, пенсионеров и женщин. Следственные органы документируют и расследуют эти случаи. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность фиксации преступлений киевского режима против мирного населения и наказания виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике рассказали, что украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители.

    Также сообщалось, что иностранные наемники участвовали в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе, и в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия. Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

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    27 декабря 2024, 01:46 • Новости дня
    Число жертв после ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50

    Более 50 человек погибли от авиаударов ВВС Пакистана в провинции Пактика

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов ВВС Пакистана в афганской провинции Пактика погибли более 50 человек, сообщается о 40 раненых и разрушении нескольких домов.

    Исполняющий обязанности министра границ и племенных дел временного афганского правительства Нурулла Нури заявил, что авиаудары пакистанских ВВС унесли жизни 51-52 человек в афганском округе Бармаль провинции Пактика. Нури уточнил, что среди жертв есть репатриированные из Пакистана беженцы, сообщает ТАСС.

    По словам Нури, удары были направлены на беженцев из округов Северный и Южный Вазиристан. Он подчеркнул, что действия Пакистана не останутся без ответа. Временное правительство Афганистана осудило эти удары, назвав их нарушением международных норм.

    Как сообщается, авиаудары стали вторыми в этом году после марта, когда ВВС Пакистана атаковали террористические базы в Афганистане. Удары произошли спустя несколько часов после встречи представителя Пакистана Мохаммада Садика с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Кабуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на афгано-пакистанской границе начались вооруженные столкновения, а в октябре временное правительство Афганистана начало расследование возможного убийства 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе после слухов в СМИ и заявления иранского дипломата.

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    26 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Увеличен штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности и на красный свет

    Подписан закон об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем безопасности в 1,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов на 50% за несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

    Теперь штрафы за неприменение ремней безопасности водителем или пассажирами, а также за отсутствие мотошлемов у мотоциклистов и их пассажиров увеличены в 1,5 раза, передает РИА «Новости». Новая сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей.

    Кроме того, Путин утвердил изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения на светофоре. Согласно документу, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ранее он составлял 1 тыс. рублей.

    Документ также ужесточает наказание за повторное нарушение. Теперь штраф за второе аналогичное нарушение составит 7,5 тыс. рублей, вместо прежних 5 тыс. рублей. Однако альтернатива в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев остается неизменной.

    Ранее Путин утвердил закон, увеличивающий штрафы за вождение в состоянии опьянения до 45 тыс. рублей, включая случаи отказа от медосвидетельствования.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы.

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    26 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

    Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал в своем Telegram-канале видео первого полета нового ударного беспилотника «КУБ-10Э».

    Этот дрон-камикадзе является новым изделием в линейке «КУБов» и предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов ПВО и ПРО, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Также он может уничтожать объекты тылового обеспечения, полевые склады, стартовые позиции беспилотных комплексов и незакрытые самолеты на аэродромах.

    «КУБ-10Э» способен работать в любое время суток и в сложных погодных условиях, при температурных диапазонах от -30 до +40 градусов Цельсия. Максимальная скорость ветра для его применения составляет 15 м/с. Дальность полета дрона и его боевые возможности значительно превосходят предыдущие модели линейки. Он наводится по заданным координатам с помощью глобальной навигационной спутниковой системы и запускается с катапульты, развивая скорость до 100 км/ч на высоте от 100 до 2500 метров.

    Дрон «КУБ» получил положительные отзывы от военнослужащих за эффективность в зоне СВО. В этом году концерн «Калашников» увеличил его производство почти в 10 раз. Линейка «КУБов» включает несколько модификаций управляемых боеприпасов, и «КУБ-10Э» стал ее улучшением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э», который отличается повышенной дальностью.

    Ранее «Калашников» успешно завершил поставки дронов-камикадзе «Куб» в этом году, значительно увеличив их производство.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.


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    26 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    В Москве представили новый дрон «Сибирячок»

    В Москве показали дрон «Сибирячок» четвертого поколения с улучшенной камерой

    Tекст: Евгения Караваева

    На московском предприятии презентовали новый разведывательный дрон «Сибирячок» с усовершенствованной полетной камерой и технологичным корпусом, который уже используется в зоне СВО.

    В Москве на одном из предприятий был представлен разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения, передает РИА «Новости».

    Усовершенствованная модель отличается улучшенной полетной камерой и более технологичным корпусом, что делает ее удобной в эксплуатации. По словам начальника производства Евгения (фамилия не называется), новая версия дрона способна долго находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния.

    «Сибирячок» уже активно применяется в специальной военной операции, и после отгрузки в подразделения дроны сопровождаются группой поддержки предприятия. Цель – обучение военнослужащих их использованию. Важным аспектом является высокая степень локализации производства, которая превышает 85%. В Москве налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников.

    Евгений отметил, что следующая модель «Сибирячка» будет полностью состоять из российских комплектующих. Дрон представляет собой малогабаритный коптер, специально разработанный для работы в условиях низкой освещенности и ночью. Он оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет эффективно выполнять задачи при любой погоде и в различных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

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    26 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Российские войска освободили 5 кв. км в Курахово

    РФ продвинулись южнее позиций ВСУ в промзоне Курахово, освободив 5 кв. км

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска освободили 5 кв. км территории в Курахово, обойдя позиции ВСУ.

    Российские войска освободили около 5 кв. км территории в Курахово, продвигаясь южнее позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в городской промзоне, сообщает ТАСС. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что бои в промзоне продолжаются.

    «В Курахово продолжаются бои в промзоне, но российские войска хорошо продвинулись, освободив свыше 5 кв. км от района городского совета южнее в сторону Дальнего и западнее в сторону Дачного. Наши обходят промзону города с юга», – заявил Рогов.

    Ранее, 14 декабря, российские войска водрузили триколор над занятым зданием городского совета в западной части Курахово. Позднее, 20 декабря, Рогов сообщил, что вся жилая застройка в населенном пункте перешла под контроль сил РФ, однако подразделения ВСУ продолжают находиться в промзоне, включая территорию Кураховской ТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, а в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил, остается только укрепленная ТЭЦ.

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    26 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году.

    Общаясь с журналистами, Путин заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет приоритетом в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил: «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, они сражаются».

    Кроме того, Путин подтвердил, что обладает достаточно полной информацией о ходе специальной военной операции, хотя полностью точность данных оценивать затруднительно. «[Информация] полная. Самая – не самая, трудно сказать, но достаточно большая», – добавил он.

    На вопрос о перспективах завершения конфликта с Украиной победой России в 2025 году, президент ответил: «Я в Бога верю, а Бог с нами».

    Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Президент также подчеркнул значительные успехи российских войск в рамках специальной военной операции, отметив их героизм и профессионализм. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.

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    26 декабря 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин утвердил десятикратное увеличение штрафов за проезд грузовиков под запрещающий знак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, увеличивающий в десять раз штрафы за проезд грузовиков под запрещающий знак, с 500 до 5 тыс. рублей.

    Путин в четверг подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения для грузовых транспортных средств, передает ТАСС. В соответствии с новым законом, штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков, увеличивается с 500 до 5 тыс. рублей.

    В Москве и Петербурге суммы штрафов также изменились, но их значения будут отличаться от общих по стране. Нарушители в этих городах будут обязаны уплатить 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. рублей. Закон также предусматривает наказание за повторные нарушения: размер штрафа составит 10 тыс. рублей и будет единым для всей России.

    Кроме того, Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за превышение скорости на 50%.

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