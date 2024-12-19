США заявили о возможностях России, КНДР и Китая нанести ядерный удар по США

Tекст: Антон Антонов

«Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками Соединенных Штатов: Россия, Северная Корея и Китай», – приводит слова Файнера РИА «Новости».

Выступая в аналитическом Фонде Карнеги (признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО), Файнер также заявил, что США готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если Китай и другие государства продолжат наращивать свои арсеналы. Он подчеркнул, что в случае негативного развития этих тенденций изменения в развертывании американских ядерных сил могут стать необходимыми.

Вашингтон, по словам Файнера, стремится к контролю над вооружениями, но готов адаптироваться к изменяющейся глобальной ядерной динамике.

При этом США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем в вопросах стратегической стабильности, считая их более конструктивными, чем трехсторонний диалог. Файнер отметил, что различия в ядерных возможностях и доктринах России и Китая требуют отдельного подхода к каждой из стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал на риски обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами, и прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.