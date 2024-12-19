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    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    12 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    15 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    14 комментариев
    19 декабря 2024, 23:25 • Новости дня

    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны

    США заявили о возможностях России, КНДР и Китая нанести ядерный удар по США

    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

    «Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками Соединенных Штатов: Россия, Северная Корея и Китай», – приводит слова Файнера РИА «Новости».

    Выступая в аналитическом Фонде Карнеги (признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО), Файнер также заявил, что США готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если Китай и другие государства продолжат наращивать свои арсеналы. Он подчеркнул, что в случае негативного развития этих тенденций изменения в развертывании американских ядерных сил могут стать необходимыми.

    Вашингтон, по словам Файнера, стремится к контролю над вооружениями, но готов адаптироваться к изменяющейся глобальной ядерной динамике.

    При этом США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем в вопросах стратегической стабильности, считая их более конструктивными, чем трехсторонний диалог. Файнер отметил, что различия в ядерных возможностях и доктринах России и Китая требуют отдельного подхода к каждой из стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР.

    В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал на риски обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами, и прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.

    17 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

    Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», но рассказать о них «время еще не пришло», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

    По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

    Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

    Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

    Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

    Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    18 декабря 2024, 00:17 • Новости дня
    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска

    The New York Times: Власти США начали проверки SpaceX и Илона Маска из-за нарушения секретности

    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска
    @ Damian Dovarganes/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США начали проверку компании SpaceX и Илона Маска из-за предполагаемых нарушений секретности, включая недопустимое утаивание деталей встреч с иностранными лидерами, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Власти США начали проверки в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска, передает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    Проверки связаны с возможными нарушениями секретности информации, в частности с несоблюдением регламента о раскрытии данных.

    NYT отмечает, что начаты как минимум три проверки, нацеленные на оценку соблюдения SpaceX и Маском правил защиты государственной тайны. Издание подчеркивает, что Маск и его компания неоднократно не предоставляли требуемую информацию о встречах с иностранными лидерами.

    Проверками занимаются служба генерального инспектора Пентагона, отдел заместителя министра обороны и ВВС США. Эти структуры пытаются определить, насколько серьезны нарушения и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения в будущем.

    Ранее юристы SpaceX рекомендовали ограничить доступ Илона Маска к секретной информации о военных и разведывательных грузах в космосе из-за его истории с употреблением наркотиков.

    Кроме того, комиссия по ценным бумагам США начала расследование возможных нарушений в Neuralink Маска.

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    17 декабря 2024, 22:50 • Новости дня
    Захарова назвала смехотворными слова США о непричастности к гибели Кириллова

    Мария Захарова назвала смехотворными заявления США о непричастности к убийству Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворны, поскольку Вашингтон создал и поддерживает киевский режим, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такие заявления звучат смешно, учитывая, что именно США создали и поддерживают киевский режим, финансируют его и поставляют оружие.

    Американский Госдепартамент в лице его официального представителя Мэттью Миллера заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов.

    Однако Захарова указывает на то, что доказательства говорят об обратном.

    «Вашингтон никогда не осуждал ни одного теракта или запланированного убийства, совершенного киевским режимом», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил американскому журналисту на вопрос о «слабости России», что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, и процитировал Марка Твена.

    «Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении», – заявил Путин американскому журналисту в ответ на вопрос относительно слабой позиции России, а соответственно и президента России на переговорах с Трампом, передает ТАСС.

    Также, отвечая на вопрос о «слабости России», Путин процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

    Он отметил, что Россия  позволяет прессе США работать в Москве, несмотря на гонения на российскую прессу в Америке.

    «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо», – сказал он.

    Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов ко встрече с ним.

    «Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», – заявил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

     «Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим. Россия мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики. Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, вопреки ожиданиям Запада», – заявил Путин.

    Путин заявил, что боеготовность армии России сейчас самая высокая в мире. Успехи ВС России на поле боя связаны в том числе с ростом возможности оборонки, заявил Путин.

    Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

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    19 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

    Reuters: США наложили санкции на российские компании и суда, связанные с «Северным потоком – 2»

    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2», а также против оператора проекта Nord Stream 2 AG, сообщает Reuters.

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против ряда российских компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Санкции касаются морских и водных транспортных компаний, государственной морской спасательной службы и более десятка судов. Также под санкции попали оператор проекта Nord Stream 2 AG и российская страховая компания, предоставлявшая страхование подрядчикам проекта, сообщает Reuters.

    Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», называя его «геополитическим проектом России».

    «Мы будем продолжать работать, чтобы Россия никогда не могла использовать свои энергетические ресурсы для политической выгоды», – подчеркнул он на брифинге.

    Ранее финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложениями Линча США хотят добить «Северный поток», а уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    17 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    Госдеп США отказался комментировать убийство генерала Кириллова

    Миллер заявил, что США нечего сказать о контактах с Украиной по убийству генерала Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    США нечего сказать о приватных контактах между Вашингтоном и Киевом по поводу убийства начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Миллер подчеркнул, что каждая страна должна сама говорить о своей степени участия в таких событиях. Он также выразил уверенность в том, что США не имеют никакого отношения к убийству российского генерала.

    По его словам, Госдеп не располагает информацией о «приватных контактах» с Украиной по поводу убийства Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к гибели Кириллова.

    Захарова также обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате.

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    18 декабря 2024, 22:57 • Новости дня
    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов

    ФРС США снизила ставку до 4,25-4,5% годовых для стабилизации экономики

    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная резервная система США уменьшила базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых, с целью поддержки экономического роста и контроля инфляции.

    Как сообщает ТАСС, Федеральная резервная система США по итогам недавнего заседания приняла решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых. Это решение направлено на поддержку стабильного экономического роста и контроль над инфляцией. В сообщении ФРС отмечается, что комитет будет учитывать поступающие экономические данные и риски при дальнейших корректировках ставки.

    Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) заявил: «В поддержку своих целей FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4,25–4,5%». В дальнейшем комитет будет оценивать поступающие данные для принятия решений о возможных корректировках.

    Согласно прогнозам FOMC, в 2025 году ставка будет снижена до 3,75–4,0%, а средняя ключевая ставка на этот год была пересмотрена вверх до 3,9% с предыдущего прогноза в 3,4%. Следующее заседание ФРС по ставке намечено на 29 января 2025 года.

    В обновленных экономических прогнозах ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,5% с 2,0%, на 2025 год до 2,1% с 2,0%, сохранив на 2026 год на уровне 2,0% и снизив на 2027 год до 1,9% с 2,0%. Прогноз по инфляции также был повышен: на 2024 год до 2,4% с 2,3% и до 2,5% с 2,1% в 2025 году.

    Кроме того, ФРС понизила прогноз по безработице на 2024 год до 4,2% с 4,4%, сохранив на 2026 год на уровне 4,3% и повысив на 2027 год до 4,3% с 4,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США. Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов.

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    19 декабря 2024, 10:34 • Новости дня
    Маск назвал помощь Украине худшим решением США

    Илон Маск назвал помощь Украине худшим решением в истории США

    Маск назвал помощь Украине худшим решением США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения в целесообразности военной помощи Украине, назвав это решение одним из худших в истории США.

    Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил сомнения в правильности решения администрации президента США о предоставлении Украине военной помощи, пишет «Коммерсантъ».

    Он назвал этот шаг одним из «худших законопроектов в истории».

    Ожидается, что после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США Илон Маск может войти в его команду. В свою очередь, Трамп может предпринять попытки разморозить российские активы, что может быть связано с пересмотром условий кредитования.

    До этого Илон Маск высказал возмущение по поводу кредита в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов, назвав это безумием.

    Ранее сообщалось, что посланник Трампа Кит Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам.

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    18 декабря 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года

    Политолог Межуев: Все негативные прогнозы о России на нынешний год провалились

    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    @ Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Победа Владимира Путина на президентских выборах, фиаско негативных прогнозов о России, а также провал демократов в США стали определяющими трендами уходящего года. Об этих и других итогах последних 12 месяцев рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Большая игра» Путина

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Провал негативных прогнозов о России

    «В 2024 году было пять негативных сценариев о России, все они провалились. Первый: в России будет ослабление власти, ее легитимности и рейтингов. Это было направлено на президентскую кампанию. Второй – ухудшение межнациональных отношений. Это имело некоторые основания в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Но межнациональный мир в нашей стране сохраняется», – пояснил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Третий сценарий связан с экономикой. Недоброжелатели возлагали надежды на рост доллара. Но ничего страшного не произошло. Рост ВВП России продолжился, также растет импортозамещение. Четвертый сценарий связан с эскалацией из-за разрешения бить западными дальнобойными ракетами по России. Но мы продемонстрировали высокий военный потенциал. Также надежды возлагались на международную изоляцию России. Но Трамп постоянно говорит о желании общаться с Москвой, поэтому об изоляции речи не идет», – добавил он.

    «Все ради семьи и детей»

    «Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

    «Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

    «Время героев»

    По словам Евгения Первышова, врио главы Тамбовской области, еще одним значимым итогом года стал запуск кадровой программы «Время героев». Он назвал систему обучения участников СВО «очень серьезной и эффективной», и напомнил, что на съезде «Единой России» Путин поручил всем регионам продолжить работу с военными. Глава региона также отметил работу системы подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти с опорой на участников СВО.

    Победа традиционных ценностей

    «Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

    «Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – заключил он.

    «Гордость за страну»

    «Ну а главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – детализировал Малькевич.

    «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну», – подчеркнул спикер.

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    17 декабря 2024, 03:37 • Новости дня
    США заявили, что принимать решение о переговорах с Россией должен Зеленский

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Российским войскам удалось добиться успехов, но решение о переговорах должно приниматься Киевом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    «Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры от имени Украины без ее участия или навязывать Киеву какие-либо решения. Он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский должен самостоятельно решать, «на каких условиях, когда и как» он хочет заключать соглашения.

    При этом представитель Белого дома добавил, что переговоры о прекращении конфликта являются наиболее вероятным и наилучшим способом для завершения конфликта. Администрация Джо Байдена, по его словам, будет добиваться того, чтобы у украинской армии было все необходимое для ведения боевых действий. Это, как считает Кирби, позволит Зеленскому вести переговоры с позиции силы, «если и когда он будет готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования конфликта. Он заявил, что в урегулировании достигнут «небольшой прогресс».

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