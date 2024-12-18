В США резко выросли продажи бункеров из-за страха ядерных атак

AP: В США резко выросли продажи бункеров на фоне страха ядерных и террористических атак

Tекст: Мария Иванова

В США на фоне опасений ядерных атак растет спрос на бункеры и бомбоубежища, сообщает Associated Press.

Согласно отчету BlueWeave Consulting, рынок убежищ в стране увеличится с 137 млн долларов в прошлом году до 175 млн долларов к 2030 году. Основные причины роста спроса – угроза ядерных и террористических атак, а также гражданские беспорядки, передает ТАСС.

Гендиректор компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард подчеркнул, что люди обеспокоены безопасностью и предпочитают иметь убежище, даже если в нем не будет необходимости. Он отметил, что пандемия коронавируса и конфликты, такие как украинский и кризис на Ближнем Востоке, способствовали увеличению интереса к бункерам.

Хаббард также заявил, что в день применения российскими Вооруженными силами новейших баллистических ракет «Орешник» его компания получила множество звонков.

Однако противники ядерного оружия, такие как Алисия Сандерс-Закре из Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), считают, что бункеры не спасут в случае ядерной войны. По ее словам, они скорее помогают людям психологически адаптироваться к мысли о возможности такой войны, чем обеспечивают реальную защиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США наблюдается повышенный спрос на строительство частных бункеров «судного дня».

Также сообщалось, что Швейцария намерена модернизировать бомбоубежища, построенные во время холодной войны, чтобы обеспечить безопасность всех жителей на фоне растущих опасений населения.

Германия также планирует расширить сеть бомбоубежищ за счет переоборудования общественных и частных зданий, чтобы обеспечить безопасное укрытие для граждан.