В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Спрос на бункеры «судного дня» растет в США
Fox News: Спрос на бункеры «судного дня» растет в США
В США наблюдается повышенный спрос на строительство частных бункеров «судного дня». Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей рынка.
«Компания по предоставлению бункеров судного дня из техасского Далласа отмечает в последнее время рост числа клиентов, указывая, что многие американцы сегодня обеспокоены социальной напряженностью», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По словам владельца компании Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда, заказы от клиентов поступают ежедневно, а стоимость строительства каждого бункера варьируется от 20 тыс. до 1 млн долларов.