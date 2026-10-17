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КНДР испытала подводную торпеду с искусственным интеллектом
Высокоточную управляемую торпеду подводного базирования «Чам-2.0» с технологией искусственного интеллекта испытали в КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Проведен практический пуск новейшей ультраскоростной высокоточной управляемой торпеды «Чам-2.0»… Академия национальной обороны, Главное управление ракетостроения и Управление по изучению торпедного оружия 15 октября провели испытательный запуск торпеды подводного базирования», – говорится в сообщении ЦТАК.
Технология искусственного интеллекта внедрена в функциональные возможности торпеды, отвечающие за поиск цели и управление оружием в ходе практического применения, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КНДР провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты.
В понедельник США сочли новые ракетные пуски КНДР безопасными.