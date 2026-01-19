Рост цен на память вынудил сократить производство недорогих смартфонов

Counterpoint: Выросшие цены на память ударили по бюджетным смартфонам

Tекст: Мария Иванова

Рост цен на оперативную память может привести к дальнейшему сокращению предложения недорогих смартфонов, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

В аналитическом отчёте говорится: «Ожидается дальнейший рост цен на память – на 40-50% в первом квартале 2026 года, за которым последует дополнительный рост примерно на 20% во втором квартале 2026 года». Это усилит давление на производителей смартфонов, особенно в бюджетном сегменте.

По оценке аналитиков, повышение стоимости памяти вынудит бренды оптимизировать ассортимент и сократить выпуск дешёвых моделей для сохранения прибыльности. Рынок уже реагирует на тенденцию: на ключевом рынке смартфонов – в Китае – поставки снизились на 0,6% по итогам прошлого года и на 1,6% в годовом измерении в четвёртом квартале. Это объясняется снижением спроса и ростом цен из-за дефицита компонентов.

Частично ситуацию смягчают государственные субсидии, но эксперты сохраняют осторожность в отношении перспектив рынка на 2026 год. Среди лидеров по продажам в Китае в прошлом году оказались Huawei и Apple, увеличившие свои доли рынка до 16,9% и 16,7% соответственно. При этом Huawei нарастила продажи на 1,7%, а Apple – на 7,5%, тогда как Vivo, занявшая третье место, показала снижение объёма реализации на 6,7%.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин заявлял, что рост стоимости техники в России в 2026 году может составить 25-35% из-за кризиса на рынке памяти.