Президент Аргентины получил в нос микрофоном во время выборов

Президент Аргентины Милей обвинил журналиста в умышленном ударе в нос

Tекст: Ирма Каплан

Президент Аргентины Хавьер Милей на выборах в Буэнос-Айресе попал в неприятную ситуацию – получил по носу микрофоном от репортера телеканала C5N Диего Левена и обвинил того в умышленном ударе, пишет портал La Derecha Diario.

«Эй, притормози! Ты ударил меня микрофоном по лицу, стой!» – недовольно заговорил Милей.

Ситуация произошла при выходе Милея из избирательного участка, когда его окружила толпа, и даже телохранители едва справлялись с ее напором. Журналисты пытались получить комментарии от президента и подносили к его лицу микрофоны и гаджеты для записи. Один из микрофонов слишком приблизился к лицу Милея и тот, спускаясь по лестнице, уткнулся в него лицом.

Произошедшее сняли на видео и бурно комментировали в соцсетях. После инцидента охрана президента призвала толпу держаться на расстоянии, Милей же выглядел раздраженным.

Как писала марте газета ВЗГЛЯД, во время общения с прессой в США журналистка случайно задела микрофоном лицо президента Дональда Трампа, что заставило его прокомментировать произошедшее.

Инцидент с микрофоном произошел во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами, перед



