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Президент Аргентины получил в нос микрофоном во время выборов
Президент Аргентины Милей обвинил журналиста в умышленном ударе в нос
В столице Аргентины президент страны Хавьер Милей стал участником скандального инцидента на избирательном участке – журналист C5N задел его микрофоном по лицу, пишет портал La Derecha Diario.
Президент Аргентины Хавьер Милей на выборах в Буэнос-Айресе попал в неприятную ситуацию – получил по носу микрофоном от репортера телеканала C5N Диего Левена и обвинил того в умышленном ударе, пишет портал La Derecha Diario.
«Эй, притормози! Ты ударил меня микрофоном по лицу, стой!» – недовольно заговорил Милей.
Ситуация произошла при выходе Милея из избирательного участка, когда его окружила толпа, и даже телохранители едва справлялись с ее напором. Журналисты пытались получить комментарии от президента и подносили к его лицу микрофоны и гаджеты для записи. Один из микрофонов слишком приблизился к лицу Милея и тот, спускаясь по лестнице, уткнулся в него лицом.
Произошедшее сняли на видео и бурно комментировали в соцсетях. После инцидента охрана президента призвала толпу держаться на расстоянии, Милей же выглядел раздраженным.
Как писала марте газета ВЗГЛЯД, во время общения с прессой в США журналистка случайно задела микрофоном лицо президента Дональда Трампа, что заставило его прокомментировать произошедшее.
Инцидент с микрофоном произошел во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами, перед