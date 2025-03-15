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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    33 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    16 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    51 комментарий
    15 марта 2025, 10:16 • Новости дня

    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью

    Tекст: Александра Юдина

    Во время общения с прессой в США журналистка случайно задела микрофоном лицо президента Трампа, что вызвало его комментарий.

    Инцидент с микрофоном произошел во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами, передает RT.

    Журналистка, стремясь задать вопрос, слишком близко приблизила микрофон к лицу Трампа и случайно задела его по губам и щеке.

    Трамп отреагировал на произошедшее с юмором и прокомментировал ситуацию, отметив, что «она только что стала предметом большой истории сегодня вечером».

    После инцидента журналистка принесла свои извинения.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    12 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться

    Политолог Ткаченко: У России нет иллюзий относительно инициативы США о прекращении огня на Украине

    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    После встречи делегаций США и Украины в Джидде риторика Владимира Зеленского кардинально изменилась: теперь он согласен на прекращение огня без гарантий для Украины со стороны Вашингтона. Таким образом, ключевым итогом переговоров в Саудовской Аравии стала фактическая капитуляция украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивы», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.

    «Администрация Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять перспективы дальнейшего политического развития республики. Надо полагать, что зондирование относительно того, что будет с Владимиром Зеленским, идет на уровне лидеров украинских политических партий и бизнеса», – пояснил политолог.

    Кроме того, США на встрече в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. «Такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – иронично рассуждает аналитик. На этом фоне примечательны изменения в риторике Зеленского.

    Ткаченко напомнил, что еще в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.

    Однако по итогам встречи с американской делегацией офис Зеленского заявляет о согласии ввести режим прекращения огня на 30 дней. По мнению политолога, это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства и признание им неспособности победить Россию.

    «ВСУ терпят поражение в Курской области и под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что 30-дневное перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.

    «При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.

    «Я думаю, что после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.

    Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то что все это время против переговоров выступал именно Киев.

    Между тем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона, продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – заключил Ткаченко.

    Напомним, во вторник в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. Она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о перемирие передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится», – сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.

    Вашингтон и Киев также договорились, что Штаты отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. «Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно», – сказал Уолтц.

    Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских полезных ископаемых, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах встречи делегаций США и Украины в Джидде.

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    14 марта 2025, 17:45 • Видео
    Вместо перемирия Украина получила разгром

    Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    13 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что обсуждения касаются вопросов территориальных потерь и сохранений Украины в рамках урегулирования конфликта. Эти комментарии он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США не работают «во тьме» и активно взаимодействуют с Украиной по поводу деталей окончательного соглашения. Такие консультации, по словам американского президента, включают и другие элементы финальной договоренности.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    В Кремле заявили, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР являются российскими регионами согласно Конституции России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

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    14 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Трамп пообещал вытащить США из устроенного Байденом «бардака» в отношениях с Россией
    Трамп пообещал вытащить США из устроенного Байденом «бардака» в отношениях с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена в ухудшении отношений США и России.

    В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден втянул страну в «настоящий бардак» с Россией, передает ТАСС.

    «Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией <…>, но я собираюсь нас вытащить», – написал он.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

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    12 марта 2025, 14:52 • Новости дня
    В Британии предсказали разочарование Трампа результатами выборов в Гренландии

    The Times: Выборы в Гренландии разочаруют Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оппозиционная партия Demokraatit одержала неожиданную победу на выборах в Гренландии, что может разочаровать президента США Дональда Трампа, стремившегося приобрести остров, пишет The Times.

    Как пишет The Times, победа Demokraatit стала полной неожиданностью для правившей партии Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»), которая долгие годы доминировала в политической жизни острова, передает ТАСС. В итоге она оказалась лишь третьей, уступив второе место партии Naleraq.

    По мнению издания, результаты голосования гренландцев разочаруют президента США Дональда Трампа, который выражал желание приобрести остров. Победа Demokraatit, которая занимает осторожный подход к обретению независимости от Дании, свидетельствует о том, что многие гренландцы выступают за медленное, постепенное отделение от датчан.

    Вопрос обретения независимости стал одной из ключевых тем предвыборной кампании на острове. Четыре из пяти основных партий заявляли о стремлении к независимости, однако не сошлись во мнениях относительно того, когда и как это должно произойти. Согласно последним опросам, до восьмидесяти четырех процентов жителей острова поддерживают независимое развитие.

    Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии президента США на покупку острова, подчеркивая угрозу политической независимости региона.

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    14 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине

    Трамп выразил мнение, что Путин даст положительный ответ на предложение о прекращении огня на Украине

    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин ответит согласием на предложение о прекращении огня на Украине.

    В опубликованном отрывке из интервью Трампа телеканалу FOX26 его спросили, «каков план, если Путин не согласится на прекращение огня». «Плохие новости для этого мира, потому что так много людей умирает (на Украине). Но я думаю, что он согласится. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю его довольно хорошо, и я думаю, что он согласится», – приводит ТАСС ответ президента США.

    «Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», – сказал глава американского государства. Он также заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня: «В понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал свое обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: «Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это». Он заявил, что «сможет добиться урегулирования».

    Американский президент заявил, что в пятницу США провели «очень хорошие» звонки с Россией и Украиной. По его словам, в Киеве «согласились на прекращение огня», если удастся «достичь этого с Россией». «И это не легко, это тяжело», – заявил он. При этом президент США заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта.

    Комментируя начало конфликта, он сказал: «Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя». Он подчеркнул, что Киеву не помогли ни деньги, которые США предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

    Целиком интервью будет показано в воскресенье, 16 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта Путин прокомментировал украинско-американское предложение о немедленном, всеобъемлющем 30-дневном перемирии на Украине. В целом он положительно оценил предложение, но указал, что есть практические вопросы, без ответов на которые никакое предложение о перемирии принято быть не может.

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    14 марта 2025, 02:04 • Новости дня
    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США

    Глава Гренландии отказал США в аннексии после заявления Трампа

    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США
    @ Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США, заявив, что жители Гренландии не должны терпеть неуважительное отношение, и призвал лидеров партий сформулировать жесткий отказ американскому президенту.

    Как передает ТАСС, уходящий премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно высказался против аннексии острова Соединенными Штатами, подчеркнув необходимость уважения к гренландцам. Эгеде намерен собрать лидеров местных партий, чтобы ответить на недавнее заявление Дональда Трампа.

    Трамп, обсуждая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потенциальную аннексию Гренландии, заявил, что США могут взять остров под свой контроль для обеспечения международной безопасности. При этом он подчеркнул возможную роль НАТО в этом процессе.

    Идея аннексии Гренландии не нова: Трамп неоднократно выражал желание включить остров в состав США, угрожая Дании торговыми пошлинами. Однако предложение покупки Гренландии было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Остров сохраняет статус автономной территории в составе Дании. Согласно Договору о защите Гренландии, подписанному в 1951 году, США обязались защищать остров от агрессии. На его территории расположена американская космическая база Питуффик, контролирующая арктическую зону и предупреждающая о ракетных нападениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в аннексии Гренландии США в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. При этом лидер неожиданно победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии Трампа на покупку острова.

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    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

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    13 марта 2025, 23:06 • Новости дня
    Трамп захотел обогнать Россию по числу ледоколов

    Трамп объявил, что США заказывают 48 ледоколов

    Трамп захотел обогнать Россию по числу ледоколов
    @ Petty Officer 1st Class Cynthia/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В США планируется заказать 48 ледоколов, чтобы обогнать Россию, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Соединенные Штаты заказывают 48 ледоколов, заявил Трамп, передает ТАСС.

    По его словам, Канаду заинтересовала возможность использовать эти ледоколы, она сможет это сделать за отдельную плату.

    «Если вы отдельная страна, у вас должен быть собственный ледокол. У России, как вы знаете, их около 40. И у нас есть один большой ледокол. Но вся эта область становится очень важной. <…> И мы должны иметь защиту», – заключил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады, и для чего ему могут понадобиться ледоколы.

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    13 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп заявил об успешном взаимодействии с Россией по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение текущими контактами с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине и выразил желание встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения дальнейших шагов.

    Трамп заявил, что взаимодействие с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине идет нормально, передает ТАСС. В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома американский лидер подчеркнул: «Мы слышим, что в России все идет нормально».

    Кроме того, он выразил искреннее желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить текущую ситуацию. Глава Белого дома подчеркнул важность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявив: «Я бы с удовольствием встретился с ним [Путиным] и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим [кризисом на Украине]».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что может связаться с американским коллегой Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.

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    12 марта 2025, 21:14 • Новости дня
    Аятолла Хаменеи: США лгут насчет готовности к переговорам с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения американской стороны о готовности к переговорам с иранской стороной – это обман, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    «То, что президент США [Дональд Трамп] говорит о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения», – сказал Хаменеи, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

    Он отметил, что переговоры проводились несколько лет, но Трамп тогда отверг уже подписанный договор. По мнению аятоллы, новые переговоры с США не сработают. «Поэтому призывы к переговорам и заявления о них являются обманом общественного мнения», – заключил он.

    Ранее СМИ сообщили, что Трамп якобы направил письмо Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу Ирана.

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    13 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 200% на вино и шампанское

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу грозят пошлины в 200% на вино, шампанское и другой алкоголь в США, если ЕС не отменит пошлины на виски, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «(ЕС) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран – членов ЕС», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что это поможет винному и шампанскому бизнесу в Соединенных Штатах.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

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    12 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Канада ввела ответные 25-процентные пошлины на американский импорт

    Канада объявила о введении 25-процентных пошлин на американский импорт с 13 марта 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Канады намерено ввести 25-процентные пошлины на импорт из США, включая сталь и алюминий, начиная с 13 марта 2025 года.

    Как передает РИА «Новости», Канада приняла решение о введении 25-процентных пошлин на американские товары. Об этом заявил министр финансов страны Доминик Леблан. Мера коснется импорта общей стоимостью около 29,8 млрд канадских долларов. В перечень товаров вошли продукция из стали и алюминия, а также компьютеры.

    Леблан отметил: «Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25-процентные ответные пошлины на дополнительные 29,8 млрд канадских долларов импорта из Соединенных Штатов». Он добавил, что эта мера затронет стальную продукцию на сумму 12,6 млрд канадских долларов и алюминиевую на три миллиарда.

    В четверг канадская делегация соберется в Вашингтоне для переговоров с американскими коллегами. Это решение принято в ответ на введение США аналогичных пошлин на сталь и алюминий, начавших действовать с 12 марта.

    США ввели пошлины в размере 25% на сталелитейную и алюминиевую продукцию, при этом список товаров значительно расширился и включает бытовую технику и автомобили. США также планировали повысить пошлины для Канады до 50%, но это решение отложено, как сообщил советник президента США по торговле Питер Наварро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, однако Вашингтон отказался от этого решения.

    Также сообщалось, что канадская провинция Онтарио решила отказаться от тарифа на электроэнергию для трех американских штатов.

    Премьер-министром Канады станет Марк Карни, который, как сообщалось, будет конфликтовать скорее с Трампом, чем с Россией.

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    13 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что может связаться с американским коллегой Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.

    «Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить», – цитирует Путина ТАСС.

    Он пояснил, что саму идею о прекращении боевых действий следует обсудить с американской стороной. «Может быть, с президентом Трампом созвониться», – сказал Путин.

    Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что вечером в четверг пройдет встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

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    12 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    В Кремле допустили телефонный разговор Путина и Трампа

    Песков: Кремль не исключает возможности телефонных переговоров Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль допускает возможность быстрой организации телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом при возникновении такой необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что если по итогам переговоров США и Украины в Джидде возникнет необходимость в такой беседе, она будет организована оперативно, передает ТАСС.

    «Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне», – отметил Песков.

    По его словам, каналы связи между Москвой и Вашингтоном функционируют что позволяет организовать необходимый контакт в кратчайшие сроки. При этом конкретные детали или дата возможного разговора не уточняются.

    Ранее президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    Сообщалось, что США передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    Американский лидер также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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