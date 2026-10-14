Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
В Кремле сочли преждевременными выводы о сокращении военной помощи Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно фиксирует публикации прессы о возможном ограничении американской помощи Украине, однако системные выводы делать пока рано.
В Кремле следят за публикациями средств массовой информации о возможном сокращении Вашингтоном объемов поддержки Украины, но считают преждевременным делать окончательные выводы, передает РИА «Новости».
«Мы видим много информации на этот счет, которая появляется в СМИ», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном изменении подхода США к передаче Киеву вооружений и разведывательной информации.
По его словам, с одной стороны, звучат официальные заявления о продолжении оказания помощи украинской стороне, а с другой – появляются данные о наступлении технологических ограничений и прерывании цепочки передачи информации.
Песков добавил, что российская сторона фиксирует все подобные сообщения, однако исходит только из официальных заявлений, поэтому делать системные выводы на данном этапе рано.
Ранее Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предупредили украинских военных о возможном прекращении передачи разведывательной информации в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о попытках Дональда Трампа перевести кризис на Украине в мирное русло.
Во вторник представитель Кремля прокомментировал информацию о возможных планах Вашингтона ограничить передачу разведывательных данных Киеву.