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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 14:55 • Новости дня

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости площадок бэкапов

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания центра обработки данных (ЦОД) «судного дня» для резервного копирования и оперативного восстановления сервисов в условиях новых угроз.

    Для восстановления работы ИТ-сервисов в случае чрезвычайных происшествий провайдерам необходим специализированный резервный центр обработки данных. Об этом заявил заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, пишет РБК.

    «Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», – считает Ермаков.

    Топ-менеджер отметил, что недавние сбои в инфраструктуре «Яндекса» из-за атак беспилотников продемонстрировали уязвимость централизованных систем. В новых реалиях заказчики переходят к микросотовой архитектуре, распределяя свои сервисы между множеством площадок с обязательным резервированием мощностей для повышения общей устойчивости бизнеса.

    «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», – сказал Ермаков.

    Однако переход к распределенной архитектуре требует надежных каналов связи с низкой задержкой, в то время как российская магистральная инфраструктура сильно перегружена. По словам Ермакова, построенные десятилетия назад оптические каналы теряют светопроводящие свойства, что ведет к ослаблению сигнала и дефициту магистральных ресурсов, хотя новая линия TEA NEXT должна обеспечить дополнительные возможности для ответа на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сбербанк заявил об отсутствии ущерба своим сервисам при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил денежные переводы после ударов беспилотников.

    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

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    12 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников

    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от БПЛА

    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что ведомство совместно с Министерством обороны прорабатывает вопрос обеспечения безопасности центров обработки данных на фоне атак беспилотников на дата-центры «Яндекса».

    Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал в Госдуме о переговорах с Минобороны по вопросу защиты дата-центров после атак на объекты инфраструктуры «Яндекса», передает ТАСС.

    «Пользуясь возможностью, скажем, что «Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны, мы обсуждаем вопрос прикрытия этих объектов», – заявил Шадаев.

    Министр добавил, что стабильное функционирование сервисов при таком масштабном воздействии свидетельствует о должном внимании IT-специалистов к вопросу резервирования инфраструктуры.

    Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.

    Пользователи в России массово столкнулись с неполадками в работе сразу нескольких ключевых сервисов «Яндекса», а также приложений ряда других крупных компаний.

    В воскресенье неполадки в работе сервисов «Яндекса» зафиксировали в Белоруссии и Киргизии.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    11 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    «Яндекс» проверил сохранность счетов клиентов после сбоя

    Счета клиентов «Яндекс Пэй» не пострадали в результате сбоя сервисов

    Tекст: Ольга Иванова

    Записи о счетах клиентов не пострадали в результате сбоя в работе сервисов «Яндекса», заявил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

    Счета клиентов не пострадали в результате сбоя в работе сервисов «Яндекса», передает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

    «Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна», – заявил Пирогов.

    Пользователи из России отмечали сбой в работе продуктов «Яндекса» днем в воскресенье. В компании заявляли, что инженеры постепенно восстанавливают доступ к «Поиску», «Алисе», «Яндекс Картам», «Почте», «Такси» и другим сервисам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя.

    Ассоциация туроператоров России предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за неполадок в работе компании.

    Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.

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    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


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    11 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году

    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможных кибератаках с использованием искусственного интеллекта в 2027 году, отметив, что самая опасная технология, когда-либо изобретенная людьми, скорее всего, приведет ко «множеству негативных сюрпризов» в киберпространстве.

    Нерегулируемый искусственный интеллект представляет собой растущую угрозу, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, и предсказывает рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году.

    По его мнению, риск выхода ИИ из-под контроля – это перспектива далекого будущего, но непосредственную обеспокоенность вызывает использование существующих систем без надлежащих мер защиты от злоумышленников.

    «Сфера, где мы, вероятно, увидим наиболее серьезные последствия в ближайшем году, – это кибератаки. Настоящая опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим вопросом, но до того момента, когда это окажет масштабное влияние, еще далеко», – заявил Гейтс в беседе с CNN.

    Гейтс подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках, использующих ИИ, особенно в тех случаях, когда можно отключить все системы защиты. Уже сейчас необходимы более строгие ограничения, чтобы не допустить использования ИИ преступниками для биотерроризма и кибератак.

    «Но сейчас разрешено отключать все защитные механизмы. Поэтому, когда мы имеем дело со злоумышленниками, отсутствием защиты и новейшими моделями, именно здесь – в ближайшем году, и прежде всего в сфере кибербезопасности, – нас ждет множество неприятных сюрпризов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия и допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ.
    Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

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    13 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Неизвестные подожгли 11 антенн Starlink в Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Двое неизвестных в масках подожгли 11 антенн системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, расположенных в районе Софии, сообщил депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев, сопредседатель партии «Да, Болгария».

    «Речь идет о секретном объекте под Софией», – заявил Мирчев, отметив, что, по его данным, сожжены 11 антенн из 17.

    Депутат добавил, что направил запросы в Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) и МВД и рассчитывает представить парламенту дополнительную информацию по этому инциденту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Издание «Днес» пишет, что станция спутниковой связи в районе села Плана в Софийской области не является секретным или военным объектом и принадлежит одному из крупнейших телекоммуникационных операторов Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Германии сообщили о задержании первых подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше.

    Во вторник в Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

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    13 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах

    МВД: Россиянам объяснили способы проверки безопасности паролей в браузерах

    Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России опубликовало подробный алгоритм для проверки безопасности паролей, сохраненных пользователями в популярных браузерах.

    Браузеры и менеджеры паролей позволяют быстро узнать о компрометации данных, так как они в реальном времени сверяют сохраненную информацию с базами похищенных учетных записей, сообщает МВД.

    Отмечается, что программы узнают об утечках с помощью специальной технологии k-анонимизации, которая дает возможность проверить пароль без раскрытия его внешнему серверу.

    Для проверки информации через Яндекс Браузер необходимо зайти в настройки, выбрать раздел «Пароли и данные» и нажать на пункт «Проверка паролей». После этого на экране появится список сайтов, где данные могли быть похищены, с предложением сменить пароли.

    Схожая функция есть в Google Chrome. Пользователю нужно зайти в настройки, выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность» и перейти к проверке безопасности, после чего браузер покажет количество скомпрометированных паролей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведомство призвало россиян удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фотографии.

    Ранее в министерстве назвали ключевые принципы финансовой самообороны.

    В 2025 году сотрудники правоохранительных органов показали пять уровней защиты пользовательских аккаунтов.

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    13 октября 2026, 14:20 • Новости дня
    Минтранс доложил о готовности Ленинградского вокзала к приему ВСМ

    Минтранс: Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ленинградский вокзал в Москве после реконструкции полностью готов к приему поездов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр транспорта России Андрей Никитин.

    «Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ», – передает РИА «Новости» слова министра.

    Высокоскоростная магистраль предполагает создание двухпутной электрифицированной линии для поездов со скоростью 200–400 км в час.

    Первым таким проектом в России станет магистраль между Москвой и Петербургом. Планируется, что она будет запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург.

    В начале месяца Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск.

    В августе Путин сообщил, что строительство первой в России высокоскоростной магистрали идет полным ходом.

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    13 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Команда «Яндекса» показала профессионализм и эффективность в условиях форс-мажора

    Плуготаренко: Дата-центры перешли в категорию критической инфраструктуры

    Восстановление ключевых сервисов «Яндекса» в течение часов после ударов по трем дата-центрам показало эффективность работы инженеров компании и устойчивость ее технической базы, заявил газете ВЗГЛЯД член Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что физическая защита цифровой инфраструктуры становится столь же значимой задачей, как противодействие киберугрозам.

    «События последних дней, связанные с ударами по инфраструктуре «Яндекса», показали, что устойчивость цифровой экосистемы сегодня проверяется не только киберугрозами, но и вполне физическими событиями – пожарами, авариями, прямыми атаками (к сожалению). И ключевым навыком становится не способность избежать инцидента, а способность удержать доступность сервисов, когда он уже случился», – говорит Плуготаренко.

    По его словам, работу команды «Яндекса» в данной ситуации можно рассматривать как уникальный пример профессионализма и невероятной эффективности. «Важно понимать: это проблема не одной страны и не одной компании. Мировой опыт показывает, насколько тяжелыми бывают последствия, когда дата-центр выходит из строя физически», – поясняет он.

    В качестве примера эксперт привел зарубежные случаи повреждения дата-центров. Так, пожар в государственном центре обработки данных NIRS в южнокорейском Тэджоне летом 2026 года остановил работу сотен государственных сервисов. Восстановление заняло около трех месяцев, а часть информации, не имевшей резервных копий, была утрачена. Другой пример – пожар в дата-центре OVHcloud в Страсбурге в 2021 году. Тогда один из корпусов полностью сгорел, миллионы сайтов оказались недоступны. Клиенты, хранившие резервные копии в том же здании, потеряли данные.

    «Это универсальный урок: физический форс-мажор проверяет не маркетинговые цифры доступности, а реальную архитектуру», – заявил член РОЦИТ.

    В связи с этим он отметил работу команды «Яндекса» в чрезвычайной ситуации. «Когда под удар попали один за другим сразу три дата-центра, задача стояла не просто локализовать последствия и оценить ущерб, а сохранить связность всей сложнейшей экосистемы – в условиях, когда часть оборудования вышла из строя физически, а сроки поставок замены могут растянуться на месяцы. Тем не менее ключевые пользовательские сервисы начали восстанавливаться в течение часов, а не дней, недель или месяцев», – сказал эксперт. По его мнению, это результат не только самоотверженности инженеров, но и продуманной архитектуры – геораспределения и резервирования мощностей.

    Плуготаренко также отметил готовность российского IT-рынка помочь «коллегам по цеху»: «Когда один из крупнейших игроков временно теряет часть мощностей, рынок не «сыплется»: происходит быстрое перераспределение нагрузки и кооперация между компаниями – ради стабильности цифровых сервисов и доступа пользователей к ним. Оперативная консолидация ресурсов в ответ на реальный физический ущерб – признак взрослой экономики и ответственности ее игроков».

    Он добавил, что несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку последних лет, отечественный «Цифровой контур» продолжает рост – по оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, оборот цифровых компаний в России достиг за прошлый год 21 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

    «Поэтому главный вывод не про отдельную компанию, а про всю отрасль. Мы привыкли называть это «ИТ», «цифровыми сервисами», «облаком» – но, как показали события последних дней, даже у облака есть вполне земные адрес, электричество и стены. Дата-центр окончательно перешел из категории «ИТ-объект» – в категорию критической инфраструктуры, со всей сопутствующей ценой: резервными площадками, геораспределением, физической защитой и страхованием», – полагает член РОЦИТ.

    «И конечно, хочется пожелать сил и успехов команде «Яндекса»: компания не просто латает дыры, а перестраивает логику работы с данными. Внедрение принципов географического резервирования и децентрализации мощностей – это самая серьезная и нужная сегодня работа, и ее быстрая реализация позволяет заявить о наших цифровых сервисах как об одних из лучших в мире.
    Коммуникация «Яндекса» со своими пользователями (гражданами и компаниями) показывает: удобство пользователей остается для компании приоритетом даже в условиях форс-мажора, и это заслуживает уважения», – подчеркнул Плуготаренко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников. Минцифры и Минобороны обсудили защиту российских дата-центров от беспилотников.

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    13 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков счел преждевременным разговор о компенсациях пользователям «Яндекса»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пока рано говорить о возможных механизмах компенсации финансовых потерь пользователям сервисов «Яндекса», пострадавших от атак беспилотников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. Конечно же, эта тема сейчас обсуждается в правительстве, но компания экстренно принимает меры для ликвидации последствий этого нападения», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля уточнил, что ситуация находится на контроле профильных ведомств, сообщает РИА «Новости». По его словам, специалисты «Яндекса» активно устраняют последствия инцидента, чтобы предотвратить возможные финансовые потери граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе».

    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников.

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    13 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    На Украине заблокировали 39 YouTube-каналов российских артистов

    На Украине заблокировали 39 YouTube-каналов российских музыкантов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти ограничили доступ или полностью удалили 39 YouTube-каналов российских музыкантов, в том числе Олега Газманова, Николая Баскова и Лолиты.

    На Украине заблокированы или удалены 39 YouTube-каналов российских артистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Центр противодействия дезинформации.

    «Ограничен доступ или полностью удалены каналы российских артистов… Олега Газманова, Николая Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты, Михаила Боярского, Шамана и других», – сообщили в центре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Украине заблокировали YouTube-каналы Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и Валерии.

    В августе видеохостинг закрыл доступ к трем каналам мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны.

    В том же месяце СНБО Украины заблокировал YouTube-канал звезды сериала «Универ».

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    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    14 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Минцифры помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки после атаки на ЦОДы

    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России помогло компании «Яндекс» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство оказало содействие в поиске новых мест для размещения систем «Яндекса». «Минцифры оказало «Яндексу» содействие в предоставлении дополнительных площадок для переноса ключевых систем. Несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки», – сказал министр в комментарии РБК, пишет ТАСС.

    Шадаев добавил, что территориальное распределение мощностей помогает снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов при серьезных повреждениях. «Яндекс» продолжает восстановительные работы и перенос систем на сторонние площадки.

    В пресс-службе «Яндекса» отметили, что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и резервные мощности на независимых площадках, не раскрывая их местоположение.

    Напомним, 11 октября «Яндекс» остановил работу дата-центра во Владимире из-за последствий атаки беспилотников. Девятого октября часть инфраструктуры в Калуге также получила повреждения, а в Сасове Рязанской области после атаки дронов произошел пожар, затронувший часть оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе».

    В воскресенье из-за атаки дронов на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира возник пожар.

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    13 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    Производство зерна в России значительно превысило уровень потребления

    Уровень самообеспечения зерном в России по итогам года достиг 172,7%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По итогам прошлого года производство зерна в России превысило уровень внутреннего потребления на 72,7%, значительно увеличив профицит по сравнению с предыдущими периодами.

    В 2024 году профицит зерна в России составлял 52,4%, однако в прошлом году показатель вырос до 172,7%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

    Как ранее отмечали в Минсельхозе, в 2025 году российские аграрии собрали третий по величине в истории урожай зерна, а также обновили рекорды по сбору зернобобовых культур, сои и рапса. Максимальный уровень самообеспечения зерном в стране фиксировался в 2022 году на отметке 191,4%, после чего показатель снижался.

    Статистика показывает, что уровень самообеспечения зерном в 47 регионах страны превысил 100%. Лидерами стали Карачаево-Черкесия и Ставропольский край, где этот показатель составил 465,9% и 419,6% соответственно. Уточняется, что данные Росстата не учитывают информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником. Ранее стало известно, что урожай зерна в стране превысил 126 млн тонн. Также Минсельхоз сообщил о превышении прошлогодних показателей сбора зерновых культур.

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    14 октября 2026, 06:59 • Новости дня
    Число публичных каналов в мессенджере «Макс» выросло на 58%

    Количество публичных каналов в мессенджере «Макс» достигло 530 тыс.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По итогам третьего квартала количество публичных каналов в мессенджере «Макс» перешагнуло отметку в 530 тыс., продемонстрировав рост на 58% по сравнению с предыдущим кварталом.

    За третий квартал количество публичных каналов в мессенджере «Макс» выросло на 58% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и превысило 530 тыс., передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса аналитики MyDash.

    Число новых публикаций увеличилось на 34% и достигло 51 млн. Количество подписок на публичные каналы выросло на 39% и составило более 355 млн. Самой популярной у читателей стала категория «Новости и СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 90 млн пользователей. До этого популярность азиатских мессенджеров в России резко выросла. Сообщалось также, что в Max зарегистрировались 100 млн человек.

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