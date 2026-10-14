Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Румыния второй раз за сутки подняла истребители из-за воздушной цели
Минобороны Румынии: ВВС страны второй раз за сутки подняли истребители F-16
Министерство национальной обороны Румынии сообщило о повторном за сутки поднятии в воздух истребителей F-16 из-за фиксации неизвестной воздушной цели у границ страны.
ВВС Румынии во второй раз за сутки подняли в воздух истребители из-за воздушной цели, нарушившей национальное пространство, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.
В ведомстве уточнили, что радиолокационная система зафиксировала новую цель, после чего с авиабазы в Борче взлетели два F-16.
Объект недолго находился в румынском воздушном пространстве над Черным морем в районе Сулина, а затем ушел на территорию Украины.
В министерстве добавили, что цель сбили уже на украинской территории. Из-за инцидента в Румынии примерно на час объявляли воздушную тревогу.
До этого румынское оборонное ведомство сообщало о поднятии двух истребителей и вертолета из-за обнаружения группы воздушных целей около границы с Украиной.
Ранее Бухарест принял закон, позволяющий сбивать нарушающие границу беспилотники, а НАТО усилило мониторинг воздушного пространства страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Румыния подняла истребители из-за группы воздушных целей у границы с Украиной.
В прошлом месяце авиация НАТО взлетала из-за обнаружения неопознанного объекта в том же регионе.
Бухарест задействовал боевые самолеты после фиксации неизвестной цели у украинских рубежей.