Румыния второй раз за сутки подняла истребители из-за воздушной цели

Минобороны Румынии: ВВС страны второй раз за сутки подняли истребители F-16

Tекст: Денис Тельманов

ВВС Румынии во второй раз за сутки подняли в воздух истребители из-за воздушной цели, нарушившей национальное пространство, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.

В ведомстве уточнили, что радиолокационная система зафиксировала новую цель, после чего с авиабазы в Борче взлетели два F-16.

Объект недолго находился в румынском воздушном пространстве над Черным морем в районе Сулина, а затем ушел на территорию Украины.

В министерстве добавили, что цель сбили уже на украинской территории. Из-за инцидента в Румынии примерно на час объявляли воздушную тревогу.

До этого румынское оборонное ведомство сообщало о поднятии двух истребителей и вертолета из-за обнаружения группы воздушных целей около границы с Украиной.

Ранее Бухарест принял закон, позволяющий сбивать нарушающие границу беспилотники, а НАТО усилило мониторинг воздушного пространства страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Румыния подняла истребители из-за группы воздушных целей у границы с Украиной.

В прошлом месяце авиация НАТО взлетала из-за обнаружения неопознанного объекта в том же регионе.

Бухарест задействовал боевые самолеты после фиксации неизвестной цели у украинских рубежей.