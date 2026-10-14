Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Аэропорт Сочи ограничил прием и выпуск самолетов
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов
Для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Сочи.
В аэропорту Сочи начали действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
Уточняется, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности гражданской авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду полеты ограничили в Домодедово и Жуковском. В понедельник аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск самолетов.
В воскресенье воздушная гавань также прекращала прием и отправку рейсов.