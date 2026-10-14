Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
В Домодедово и Жуковском ограничили полеты
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – сообщает Росавиация.
В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.
Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.