В Домодедово и Жуковском ограничили полеты

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский

Tекст: Вера Басилая

«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – сообщает Росавиация.

В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.