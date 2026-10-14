Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Володин в шутку посоветовал «Новым людям» избавиться от слова «новые»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку предложил фракции «Новые люди» задуматься о ребрендинге и отказаться от слова «новые», поскольку партия работает в парламенте уже пять лет.
Спикер нижней палаты парламента на пленарном заседании обратил внимание, что представители партии трудятся в Госдуме уже долгое время. В связи с этим он посоветовал политикам обновить позиционирование, передает ТАСС.
«Новые люди», вы уже не новые. Как-то себя брендируйте, потому что пять лет прошло. Новые – это те, кто вновь приходят», – заявил Володин.
Председатель Госдумы также обратился к лидеру фракции Алексею Нечаеву, назвав свои слова товарищеским высказыванием. Он отметил креативность депутата, создавшего серьезные структуры, и выразил уверенность, что коллеги правильно воспримут подобные предложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте эксперты оценили итоги работы и перспективы партии «Новые люди».
В прошлом году Нечаев рассказал о видении будущего России.