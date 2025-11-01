Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Лидер партии «Новые люди» Нечаев рассказал о видении будущего России
В новом выпуске «Нового мира с Мариной Ким» руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев рассуждает о будущем России, особенностях партии «Новые люди» и современных вызовах для общества.
В свежем выпуске передачи «Новый мир с Мариной Ким», вышедшем в эфир, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев подробно рассказал о принципиальных отличиях своей партии от других, сообщается в Telegram-канале Ким.
Политик затронул вопросы будущего России, мировой борьбы идеологий, а также обсудил значимость страны на фоне кризисов на Западе, в том числе «гражданской войны» и раскола в США.
«Россия – это Европа больше, чем сама Европа», – заявил Нечаев. Он также отметил, как европейский покупатель поддерживает российский бизнес, делая выбор в пользу отечественных товаров и услуг. В ходе беседы освещались темы демографии, реализации проекта «Мигрант ID», продажи красивых автомобильных номеров и даже избирательных прав для роботов. Помимо этого, Алексей Нечаев с иронией прокомментировал стереотипы о медведях на улицах Москвы.
Ведущая Марина Ким предложила зрителям обсудить поднятые в программе вопросы.