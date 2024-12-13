Стало известно о модернизации бомбоубежищ в Швейцарии за 220 млн франков

Швейцария решила модернизировать убежища холодной войны на 220 млн франков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Швейцарии собираются обновить бомбоубежища, построенные в период холодной войны, сообщает ТАСС.

Начальник службы гражданской обороны кантона Во Луи-Анри Деларажаз отметил, что Швейцарская Конфедерация планирует изменить правила и обновить ряд старых убежищ в ближайшие годы. «Это не значит, что мы готовимся к конфликту, но у нас есть сеть убежищ, и нам нужно поддерживать их в функционирующем состоянии», – сказал Деларажаз Reuters.

После начала конфликта на Украине в 2022 году количество обращений от обеспокоенных жителей Швейцарии резко возросло. Люди интересовались местоположением убежищ и состоянием их подготовки. Деларажаз также отметил, что ему пришлось отклонять просьбы граждан Франции о предоставлении мест в швейцарских бомбоубежищах.

Правительство Швейцарии намерено выделить порядка 220 млн франков (почти 250 млн долларов) на модернизацию убежищ. По данным Reuters, каждый из 9 млн жителей страны, включая иностранцев и беженцев, обеспечен местом в бункере, что позволяет защититься от бомбежек и ядерной радиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обновил инструкции для населения на случай войны. Британия признала свою неготовность к тотальной обороне. В Швеции начали готовить новую инструкцию для жителей на случай войны.