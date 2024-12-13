Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Стало известно о модернизации бомбоубежищ в Швейцарии за 220 млн франков
Швейцария решила модернизировать убежища холодной войны на 220 млн франков
Швейцария намерена модернизировать бомбоубежища, построенные во время холодной войны, чтобы обеспечить безопасность всех жителей на фоне растущих опасений населения.
Власти Швейцарии собираются обновить бомбоубежища, построенные в период холодной войны, сообщает ТАСС.
Начальник службы гражданской обороны кантона Во Луи-Анри Деларажаз отметил, что Швейцарская Конфедерация планирует изменить правила и обновить ряд старых убежищ в ближайшие годы. «Это не значит, что мы готовимся к конфликту, но у нас есть сеть убежищ, и нам нужно поддерживать их в функционирующем состоянии», – сказал Деларажаз Reuters.
После начала конфликта на Украине в 2022 году количество обращений от обеспокоенных жителей Швейцарии резко возросло. Люди интересовались местоположением убежищ и состоянием их подготовки. Деларажаз также отметил, что ему пришлось отклонять просьбы граждан Франции о предоставлении мест в швейцарских бомбоубежищах.
Правительство Швейцарии намерено выделить порядка 220 млн франков (почти 250 млн долларов) на модернизацию убежищ. По данным Reuters, каждый из 9 млн жителей страны, включая иностранцев и беженцев, обеспечен местом в бункере, что позволяет защититься от бомбежек и ядерной радиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обновил инструкции для населения на случай войны. Британия признала свою неготовность к тотальной обороне. В Швеции начали готовить новую инструкцию для жителей на случай войны.