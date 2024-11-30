  • Новость часаАвиация России и Китая провела совместное патрулирование в АТР
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    Европа грозит Китаю из-за подозрений в адрес России
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    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    Германия установила личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    9 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    17 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    30 ноября 2024, 17:14 • Новости дня

    В ЕС обновили инструкции для населения на случай войны

    Conversation:Прибалтика и Северная Европа обновили инструкции на случай войны и кризисов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны, включая Швецию и Прибалтику, разработали новые инструкции для граждан на случай войны и кризисов, пишет The Conversation.

    Страны Прибалтики и Северной Европы начали обновлять инструкции для граждан на случай чрезвычайных ситуаций или войны. Эстония, Латвия и Литва на протяжении последнего десятилетия регулярно обновляли информацию для граждан, предоставляя советы по действиям в критических условиях. В этом году Дания и Норвегия также обновили свои рекомендации, сфокусировавшись на готовности к различным кризисам, передает РИА «Новости».

    Издание Conversation пишет, что Швеция готовится к возможной войне и отключению электроэнергии. Власти распространили бумажные листовки с рекомендациями действий в таких условиях. В Дании информация больше связана с кризисами и включает советы по выживанию в течение трех дней без электричества. Эти рекомендации содержат указания по созданию запаса воды и консервов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит бороться за свободу и суверенитет, подобно Украине.

    Между тем, Германия планирует расширить сеть бомбоубежищ за счет переоборудования общественных и частных зданий для обеспечения безопасного укрытия для гражданского населения.

    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    28 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам

    Военкоры связали внезапную смерть подполковника НАТО Миллера с ударами ФАБ-1500 в районе Сум

    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум, сообщили российские военкоры.

    Гибель подполковника штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера связывают с ударами российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военкора Юрия Котенка.

    Отмечается, что Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Канады на Украине. В официальных заявлениях утверждается, что причиной его смерти стали некие медицинские осложнения.

    Тем не менее военкор предположил, что офицер действительно погиб 25 ноября, но не в Канаде, а в районе Сум. По данным издания, в этот день по одному из расположений иностранных специалистов прилетели сразу четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500.

    Кент Миллер служил в оперативном подразделении НАТО и занимался обучением инженерных войск ВСУ. В его активе 24 года службы в вооруженных силах Канады.

    Ранее в пригороде Сум 23 ноября со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, раздался взрыв.

    Также сообщалось об ударах в Роменском районе Сумской области на территории бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы.

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    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    28 ноября 2024, 19:33 • Новости дня
    Ковальчук заявил о кризисе европейской науки без ученых из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Европа сталкивается с проблемами в науке из-за запрета на участие российских ученых в совместных проектах.

    «Вы будете видеть, как она (Европа – прим. ВЗГЛЯД) сейчас она обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать», – цитирует Ковальчука ТАСС.

    Связанных с Россией исследователей отстраняют с 1 декабря от работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), одним из самых известных объектов ЦЕРН является Большой адронный коллайдер.

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    30 ноября 2024, 11:46 • Новости дня
    Норвегия заработала более 115 млрд долларов на вытеснении российского газа
    Норвегия заработала более 115 млрд долларов на вытеснении российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвегия заработала более 115 млрд долларов, вытеснив российский газ с европейского рынка, сообщил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    По его словам, Норвегия получила более 115 млрд долларов сверхдоходов благодаря вытеснению российского газа с европейского рынка, передает ТАСС.

    При этом Корчунов отметил, что, несмотря на значительные финансовые выгоды, Норвегия пошла на ухудшение двусторонних отношений с Россией.

    Норвежские компании прекратили свою деятельность в России, а двусторонняя торговля почти полностью остановилась.

    По словам посла, такие действия Осло не только нанесли ущерб традиционно крепким торгово-экономическим связям, но и показали готовность пожертвовать полноценными отношениями ради финансовой выгоды.

    Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро).

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    28 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о безответственности высказываний представителей НАТО, поддерживающих идею превентивных ударов по России, отметив, что подобные заявления откровенно конъюнктурные.

    Министр выразил возмущение в связи с заявлениями некоторых представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, подобные высказывания являются безответственными и демонстрируют желание выслужиться.

    «Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», – заявил он.

    Дипломат подчеркнул, что в США важные решения должны принимать президент и верховный главнокомандующий, а не отдельные политические фигуры.

    Лавров отметил, что политики часто стараются привлечь внимание общественности к своей персоне через эскалационные заявления.

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт.

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    29 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией

    Финскому депутату Кильюнену пришлось извиняться за слова об открытии границы с Россией

    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После критики со стороны руководства своей партии финскому депутату Киммо Кильюнену пришлось извиниться за предложение открыть границу с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Председатель комитета по иностранным делам, депутат финского парламента Киммо Кильюнен оказался в центре скандала из-за своих слов об открытии границы с Россией. Во время встречи 28 октября с представителями русскоязычного «Александровского общества» он заявил о необходимости обсудить этот вопрос с коллегами, передает РИА «Новости».

    После этого заявления глава парламентской группы Социал-демократической партии Тютти Туппурайнен и заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман раскритиковали Кильюнена. Они заявили, что его слова не отражают официальную внешнеполитическую линию Финляндии.

    Депутат извинился, отметив, что его слова были необдуманными. Он подчеркнул, что его высказывания были личным мнением, не отражающим позицию партии и комитета, который он возглавляет. Кильюнен добавил, что ситуация на восточной границе и в России имеет для него личное значение. Его жена, Светлана Кильюнен (Пороева), имеет русское происхождение.

    Ранее правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Пограничная охрана Финляндии объявила о полном закрытии КПП «Париккала» и «Инари».

    Между тем, согласно данным Росстата, закрытие сухопутной границы с Финляндией привело к снижению взаимной торговли с Россией почти на треть по сравнению с прошлым годом.

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    28 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Европарламент призвал ЕС расширить санкции на металлургию и энергетику России

    Tекст: Александра Юдина

    Европарламент в новой резолюции намерен призвать ЕС принять 15-й пакет санкций против России, расширив ограничения в ключевых экономических секторах, включая металлургию и энергетику.

    В резолюции ЕП содержится призыв к ЕС разработать 15-й санкционный пакет, который затронет металлургический, атомный, химический и банковский сектора, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается необходимость эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа.

    Кроме этого, депутаты настаивают на пересмотре срока действия санкций, предлагая увеличить его с шести месяцев до трех лет, что должно сделать меры более стратегическими. В резолюции также подчеркивается важность увеличения военной поддержки Украины, включая поставки самолетов и дальнобойных ракет.

    Помимо прочего, ЕП призывает ЕС выделять не менее 0,25% ВВП для военной поддержки Киева и обеспечить доступ Украины к многоорбитальной спутниковой группировке IRIS2.

    Также предлагается разработать долгосрочный план финансовой помощи Украине после 2027 года и создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов в ЕС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской. Также фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава. Она также заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.

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    28 ноября 2024, 10:04 • Новости дня
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО в конфликте на Украине
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО в конфликте на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине. По мнению Рютте, Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.

    Рютте в интервью каналу Fox News выразил свою позицию относительно возможного вовлечения сил альянса в конфликт на Украине. Как передает РИА «Новости», он подчеркнул, что решение задействовать войска НАТО было бы неразумным.

    Он также высказал мнение, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду. На сегодняшний день, по словам Рютте, украинская сторона находится в невыгодном положении для начала таких переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте решил убедить бывшего президента США Дональда Трампа не уступать России в вопросе Украины, а также он настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, опасаясь, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    29 ноября 2024, 09:56 • Новости дня
    СВР заявила о планах НАТО заморозить конфликт для обучения украинцев
    СВР заявила о планах НАТО заморозить конфликт для обучения украинцев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России заявила о намерении НАТО заморозить конфликт на Украине ради усиления ВСУ, а также о запуске учебных центров для обучения одного миллиона мобилизованных украинцев.

    По данным ведомства, в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания конфликта на Украине для восстановления боеспособности ВСУ, передает РИА «Новости».

    По информации разведки, НАТО уже развертывает на Украине учебно-тренировочные центры, через которые планируется обучить более одного миллиона мобилизованных украинцев. Эта мера призвана повысить боевую готовность украинской армии в условиях перемирия.

    Также СВР сообщает, что НАТО активно работает с западными военно-промышленными компаниями, такими как немецкая Rheinmetall. Альянс требует от них инвестиций в украинскую оборонную промышленность, а также направления специалистов и оборудования на украинскую территорию.

    По словам представителя СВР, восстановление украинского военно-промышленного комплекса станет ключевым направлением работы НАТО на время перемирия, что должно укрепить позиции Киева в будущем.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

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    30 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС

    Украина из-за нехватки электричества обратилась за импортом к пяти странам ЕС

    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за дефицита электричества Украина запросила импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт в час, сообщает Минэнерго Украины.

    Украинское ведомство сообщило, что Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран, передает ТАСС.

    В прогнозе на текущие сутки указано, что электроэнергия будет импортироваться из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Общий объем импорта составит 11 747 МВт в час, а максимальная мощность в отдельные часы достигнет 1 165 МВт.

    Ведомство также призвало граждан Украины экономить электроэнергию и не использовать одновременно мощные бытовые приборы. Это необходимо для поддержания стабильности энергосистемы в условиях дефицита.

    По информации украинских властей, страна потеряла около 9 ГВт генерации с весны, что составляет около 50% всех мощностей. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 90% тепловой и треть гидрогенерации повреждены.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему энергетика Украины еще жива.

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    28 ноября 2024, 05:57 • Новости дня
    Bloomberg: Европа не сможет заменить США в поставках оружия для Украины

    Bloomberg: Европа не сможет заменить США в поставках оружия для Украины

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны не смогут заменить США в поставках оружия Украине из-за ограниченных возможностей промышленности и зависимости украинской армии от американских боеприпасов, сообщило Bloomberg.

    Как отметили обозреватели, европейские страны не смогут восполнить недостаток вооружений у украинской армии, если новая администрация США откажется от предоставления военной помощи Киеву. ВСУ критически зависят от поставок американских боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, в то время как Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что победа на выборах Дональда Трампа может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае страны Старого Света будут вынуждены не только обеспечивать собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине без поддержки Вашингтона.

    Напомним, согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине. При этом 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.

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    27 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    МИД заявил о демонстрации потенциала России ракетой «Орешник»

    Захарова выразила надежду на признание боевого потенциала России после испытания «Орешника»

    Tекст: Евгения Караваева

    МИД выразил уверенность, что после испытательного пуска «Орешника» Запад убедился в силе российских вооружений, подчеркнув важность продемонстрированного потенциала.

    Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. «Мы рассчитываем, что никаких сомнений в обладании нашей страной соответствующим потенциалом  не осталось», – подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина 19 ноября ударила по объектам в Курской и Брянской областях, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Россия 21 ноября дала комбинированный ответ по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В результате поражен крупный промышленный комплекс, производящий различные виды вооружения.

    Во время этой операции испытано новейшее российское оружие – система «Орешник» с баллистической ракетой, оснащенной безъядерным гиперзвуковым модулем. Тестирование системы в боевых условиях прошло успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний ракеты «Орешник», отметив у альянса нервозность.

    Сигнал президента России Владимира Путина о российском гиперзвуковом оружии понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будут обсуждать в геополитическом контексте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Организация Договора о коллективной безопасности намерена изучить опыт применения Россией баллистической ракеты «Орешник».

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