Фон дер Ляйен призвала европейцев «бороться, как украинцы»

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая перед Европарламентом, фон дер Ляйен отметила, что нынешнее поколение европейцев должно бороться за свободу и суверенитет так же, как это делают украинцы.

По ее словам, результаты этой борьбы будут определять будущее в условиях конфронтационного и нестабильного мира, сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен добавила, что битва за свободу и демократию объединит всех европейцев. Она подчеркнула важность этой борьбы для формирования будущего, заявив, что это станет ключевым направлением ее второй каденции на посту главы Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию Европейского союза в течение первых 100 дней работы нового состава, что подчеркивает важность укрепления оборонного потенциала Европы.