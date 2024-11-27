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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

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    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    27 ноября 2024, 12:29 • Новости дня

    Фон дер Ляйен анонсировала Белую книгу ЕС по обороне

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава, сообщила председатель Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, ЕК под руководством фон дер Ляйен в течение первых 100 дней своей работы примет Белую книгу ЕС по обороне.

    Она также добавила, что новая стратегия направлена на создание единого военного рынка ЕС и реализацию общих военных проектов.

    Отмечается, что на пост еврокомиссара по обороне назначен литовец Андрюс Кубилюс, который будет заниматься объединением военно-промышленных комплексов и повышением военной мобильности. Это включает в себя улучшение пропускной способности транспортной сети ЕС для быстрой переброски солдат и тяжелых вооружений к границам России в случае конфликта.

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине.

    Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.

    25 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Financial Times: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    Financial Times: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Выступающий за союз с Россией Кэлин Георгеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии, что вызвало «политическое землетрясение» в стране, пишет The Financial Times.

    Георгеску, ранее связанный с радикальной националистической партией АУР, участвовал в выборах как независимый кандидат и не считался фаворитом. Однако по результатам голосования он набрал 23% голосов, в то время как премьер-министр Марчел Чолаку – 19%, пишет Financial Times.

    «Сегодня голос – это молитва за нацию. Я проголосовал за обиженных, униженных, за тех, кто чувствует, что они не важны в этом мире», – заявил Георгеску в соцсети.

    Эксперт из Орхусского университета в Дании Костин Чобану назвал это событие «политическим землетрясением», отмечая, что победа Георгеску в первом туре была непредсказуемой и перевернула политический порядок.

    Издание отмечает, что Георгеску, известный своими пророссийскими позициями, ранее ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения противоракетного щита в стране. Он также выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным, называя его одним из немногих «истинных лидеров» в мире.

    На данный момент Георгеску предстоит участвовать во втором туре выборов, который состоится через две недели. В случае победы он получит право назначать премьер-министра, играть ключевую роль в формировании коалиций и принятии решений по вопросам безопасности и внешней политики.

    Напомним, сторонник союза с Россией Георгеску обошел Чолаку на президентских выборах в Румынии.

    Политолог Рар, комментируя эти выборы, заявил, что либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что либералы могут потерять власть еще в одной стране Европы.

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    25 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Маск назвал американские истребители F-35 плохими

    Маск раскритиковал американские истребители F-35

    Маск назвал американские истребители F-35 плохими
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Devante Williams/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделавших их дорогими и неэффективными, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», – пояснил Маск в X, передает РИА «Новости».

    По этой причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, который не выделяется выдающимися характеристиками.

    Ранее Общественный проект по надзору за правительством в США отметил, что власти страны одобрили массовое производство F-35, не принимая во внимание данные о многочисленных недостатках этой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многофункциональный истребитель-невидимка пятого поколения F-35 могут применять военно-воздушные и военно-морские силы США, а также корпус морской пехоты. Он может использоваться как носитель ядерного оружия. Существуют три модификации F-35, которые активно закупают страны НАТО и азиатские партнеры.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    25 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка европейских войск на Украину вновь обсуждается на фоне возможного отказа поддержки от США после прихода Дональда Трампа к власти в январе 2025 года, пишет Le Monde.

    Европейские страны возобновили обсуждения о возможной отправке войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    По информации газеты Le Monde, источником которой стали неназванные лица, дискуссии связаны с возможными изменениями в политике США в отношении Украины после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года. Европейские правительства обеспокоены тем, что Трамп может сократить или полностью прекратить поддержку Украине, что вынуждает их искать альтернативные меры.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, упомянув о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ставка ВСУ на наемников провалилась.

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    26 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow

    Великобритания тайно передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow

    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.

    Британия несколько недель назад поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает Bloomberg. Передача ракет состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера. Согласно источникам агентства, о поставке не объявляли публично, и не сообщалось точное количество ракет, а также дата их прибытия.

    Ракеты были отправлены до разрешения США и Британии на применение дальнобойного оружия для ударов с украинской территории вглубь России. 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО дали разрешение на использование такого оружия, после чего британские и американские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях.

    Россия в ответ применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, подчеркнув, что дальнейшая эскалация Западом может повлечь тяжелые последствия для него самого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения, и отмечает, что это решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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    25 ноября 2024, 12:53 • Новости дня
    ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34

    ОАК передала ВКС России партию Су-34

    ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уже доказали эффективность в реальных боевых условиях.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщает ТАСС, гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул важность своевременного выполнения обязательств по гособоронзаказу и отметил, что новые самолеты уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Он также добавил, что данная поставка не станет последней в этом году.

    Все истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились на места несения службы. В Ростехе подчеркнули, что Су-34 предназначены для поражения наземных и воздушных целей, включая объекты инфраструктуры, защищенные средствами противовоздушной обороны. Эти самолеты способны действовать в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия как днем, так и ночью.

    Первый замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщил, что авиационные заводы корпорации, участвующие в выполнении гособоронзаказа, сохраняют высокие темпы производства. Он отметил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оцениваются в войсках благодаря своим возможностям, которые позволяют летчикам эффективно выполнять боевые задачи на любом театре военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области. Сообщалось, что Су-34 ранее разбомбил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34.

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    25 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    Ростех сообщил о возможности создания боевых роботов

    Ростех объявил о создании программ для превращения танков в дистанционных роботов

    Ростех сообщил о возможности создания боевых роботов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы с помощью специальных комплексов.

    Госкорпорация «Ростех» обладает необходимыми компетенциями для разработки программно-аппаратных комплексов, которые позволяют преобразовать любое бронированное транспортное средство, такое как танк, БМП или БТР, в дистанционно управляемую роботизированную машину, передает ТАСС.

    Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул, что такие возможности открываются благодаря, например, комплексу «Прометей» холдинга «Высокоточные комплексы».

    Комплекс «Прометей» может быть интегрирован с перспективными системами управления огнем, что позволяет создать полноценного боевого робота. Оздоев отметил, что комбинация этих технологий превращает бронированную технику в машины, способные выполнять боевые задачи без участия человека на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идут испытания многоцелевого робота «Импульс-М» в варианте «универсального ракетного робота поля боя», а также компания ВНИИ «Сигнал» разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может действовать без экипажа. Холдинг «Ростех» разработал модули дистанционного управления танковым пулеметом.

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    26 ноября 2024, 09:03 • Новости дня
    Центр «Крымский беспилотник» испытал дрон «Горыныч 2.0»

    Новый дрон «Горыныч 2.0» прошел испытания с огнеметом в Крыму

    Центр «Крымский беспилотник» испытал дрон «Горыныч 2.0»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно испытал дрон «Горыныч 2.0» с огнеметом, который может выбрасывать мощную струю зажигательной смеси и применять ее многократно, включая разминирование и повреждение оптоволоконных каналов.

    Центр компетенций «Крымский беспилотник» при поддержке «Барс-Сармат» завершил испытания нового дрона с огнеметом «Горыныч 2.0», сообщает ТАСС.

    Испытания прошли успешно, а устройство предназначено для множества целей, включая поражение дронов со связью «Старлинк» и повреждение оптоволоконных каналов.

    Основатель центра Виталий Романов пояснил, что модель «Горыныч 2.0» разрабатывалась крымскими специалистами несколько месяцев. Дрон способен выбрасывать мощную струю зажигательной смеси, а применение огнемета возможно многократно. Дроны можно заполнять различными смесями, что расширяет их функциональность.

    Среди возможностей использования дрона – разминирование, плановый поджог поверхности, а также атакующие действия против стационарных и мобильных объектов. По словам Романова, улучшение технических характеристик и носителя устройства увеличивает спектр применения дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралдронзавод представил новый тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять несколько функций, включая атаку с использованием огнемета и гранатомета; беспилотник-«дракон» станет разочарованием для ВСУ; беспилотник, способный поражать цели из огнемета, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

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    25 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Медведев заявил о влиянии нового оружия на СВО

    Медведев: новый арсенал изменил каноны, тактику и стратегию войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ход специальной военной операции (СВО) продемонстрировал значительные изменения в канонах войны из-за появления новых видов вооружений, передает ТАСС. Медведев подчеркнул, что прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов.

    «Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменились», – заявил он.

    Политик также указал на то, что изменения в стратегии войны касаются не только беспилотных летательных аппаратов, но и других видов техники, таких как танки, самолеты и ракеты. Эти новые виды вооружений оказали значительное влияние на тактику и стратегию ведения боевых действий, что требует адаптации и корректировки традиционных подходов к войне.

    Медведев отметил, что современные вооруженные силы должны быть готовы к более гибкому использованию новых технологий в боевых условиях. Он также подчеркнул важность адаптации к изменениям в военной стратегии и тактике в связи с внедрением новых средств вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предупредил Европу о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник», которую невозможно сбить существующими средствами противоракетной обороны.

    Медведев заявил, что Россия в основном полагается на собственное производство вооружений в условиях гибридной войны с НАТО, но также сотрудничает с другими странами. Медведев подчеркнул, что конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство.

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    26 ноября 2024, 07:57 • Новости дня
    В России разработали универсальную винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа

    Tекст: Александра Юдина

    В России разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа, отличающуюся легкостью и высокой точностью, с кучностью 0,3 угловые минуты, что обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра на 100 метров.

    Винтовка легче аналогов и обладает высокой точностью. Она может использоваться как снайперское или штурмовое оружие. Эксперты уверены, что универсальные характеристики сделают ее востребованной в спецподразделениях, передают «Известия».

    По информации компании SWC, военные высоко оценивают надежность конструкции, точность и кучность «Титана».

    «Кучность составляет 0,3 угловые минуты, что на дистанции 100 метров обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра», – заявили в компании.

    Уточняется, что патрон калибра .308 мощный и надежный, производится в России в различных вариантах, включая бронебойный, что также способствует популярности винтовки у военных.

    Ранее в России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва.

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    26 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    Танк Т-80 с «царь-мангалом» облегчил наступление на Южно-Донецком направлении

    Минобороны РФ показало модернизированный танк Т-80 с защитными сооружениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Танк Т-80 мотострелкового соединения с «царь-мангалом» успешно поразил позиции ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на Южно-Донецком направлении, несмотря на помехи FPV-дронов.

    Минобороны РФ продемонстрировало работу модернизированного танка Т-80 в зоне СВО, сообщает РИА «Новости». Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Восток» использовали танк для поражения опорного пункта ВСУ, что облегчило наступление штурмовых групп на Южно-Донецком направлении. Танк был доработан с целью улучшения защиты от вооружений противника.

    Танкисты вышли на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и применили 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды по позициям противника. В результате были уничтожены пулеметные точки и укрепления, что обеспечило огневую поддержку наступающим пехотным группам. Стрельба велась на дистанции до 800 метров, несмотря на попытки противника использовать FPV-дроны для помех.

    По словам командира взвода с позывным «Уфа», «проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины». Он добавил, что танк оснащен «царь-мангалом» – защитными сооружениями, а также цепями, решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, кроме того, предусмотрен противоминный колейный трал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    Медведев также отметил, что поставка новых и отремонтированных танков в войска России за последние три года увеличилась почти в восемь раз.

    В течение недели Вооруженные силы России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, как сообщило российское Минобороны.

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    26 ноября 2024, 02:54 • Новости дня
    National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Журнал National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

    Как сообщает National Review, решение США о разрешении использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов с украинской территории вглубь России было принято слишком поздно, чтобы быть максимально эффективным. Журнал отмечает, что решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Джо Байден, возможно, стремится предоставить Украине больше возможностей до смены власти в Белом доме.

    По словам президента России Владимира Путина, США и их союзники по НАТО ранее разрешили применение дальнобойного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. В ответ Россия применила новые баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин подчеркнул, что провокации Запада могут обернуться тяжелыми последствиями в случае эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход к конфликту на Украине, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

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    26 ноября 2024, 01:52 • Новости дня
    National Review обвинил Байдена в безответственности по Украине

    National Review раскритиковал стратегию Байдена в поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Как сообщает РИА «Новости», журнал National Review подверг критике подход Джо Байдена к конфликту на Украине. В публикации сказано, что администрация Байдена явно демонстрирует безответственность и недостаточное стратегическое мышление. В статье отмечается, что американский президент медлил в предоставлении Украине необходимых систем вооружения, несмотря на просьбы Киева.

    Журнал указывает, что решение разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории было запоздалым. Это, по мнению авторов, связано с желанием дать украинским военным больше возможностей до вступления в должность Дональда Трампа.

    В публикации National Review говорится: «Неохотное согласие Байдена на одну из запросов Украины ставит под сомнение его стратегическое мышление, каким бы оно ни было». Также указывается, что если единственной причиной разрешения на использование ATACMS стало опасение, что Трамп может этого не сделать, то это является обвинительным актом в адрес администрации Байдена.

    Издание подчеркивает, что действия Байдена привели Украину в положение, когда ее население настроено просить о мире, а Запад может столкнуться с очередным замороженным конфликтом. Это, в свою очередь, ухудшит безопасность в Европе. Публикация резюмирует, что администрация оставит Трампу «плохое положение дел», которое заметно ухудшилось.

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что представители администрации Трампа часто говорят о мире и мирных планах, в то время как действующая администрация предпочитает провокации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны». По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины перед возможным возвращением Трампа в Белый дом.

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    27 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Китай начал расследование против министра обороны по подозрению в коррупции

    Financial Times: Китай начал расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня из-за подозрений в коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские власти начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Это уже третье расследование в отношении действующего или бывшего министра обороны подряд.

    Власти Китая инициировали расследование против министра обороны Дун Цзюня в контексте коррупционного скандала, который охватил высшее руководство Народно-освободительной армии Китая, передает Financial Times. Источники издания в США сообщили, что Дун Цзюнь был назначен на пост в декабре 2023 года после увольнения его предшественника, также обвиненного в коррупции.

    По данным американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, Дун Цзюнь оказался под следствием из-за подозрений в коррупции. Это расследование стало частью более масштабной проверки внутри НОАК, направленной на выявление коррупционных схем. Дун Цзюнь является уже третьим министром обороны подряд, который оказался под следствием по подозрению в коррупции.

    Назначение Дун Цзюня в декабре 2023 года стало попыткой укрепить доверие к руководству НОАК после отставки предыдущего министра. Однако новые подозрения в коррупции ставят под сомнение эффективность антикоррупционной кампании, проводимой в Китае в последние годы. Власти продолжают бороться с коррупцией на всех уровнях, стараясь улучшить имидж армии и ее руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель правления Bank of China Лю Ляньгэ получил смертный приговор за взяточничество с отсрочкой исполнения на два года и конфискацией имущества. В Китае казнили трех педофилов, среди которых школьный учитель, рабочий и крестьянин, двое из которых были признаны виновными в серийных изнасилованиях. Бывшая глава округа в Китае Чжун Ян приговорена к 13 годам за коррупцию, имея 58 любовников и используя должностное положение для романтических связей.

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    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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