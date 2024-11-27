Фон дер Ляйен анонсировала Белую книгу ЕС по обороне

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, ЕК под руководством фон дер Ляйен в течение первых 100 дней своей работы примет Белую книгу ЕС по обороне.

Она также добавила, что новая стратегия направлена на создание единого военного рынка ЕС и реализацию общих военных проектов.

Отмечается, что на пост еврокомиссара по обороне назначен литовец Андрюс Кубилюс, который будет заниматься объединением военно-промышленных комплексов и повышением военной мобильности. Это включает в себя улучшение пропускной способности транспортной сети ЕС для быстрой переброски солдат и тяжелых вооружений к границам России в случае конфликта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине.

Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.