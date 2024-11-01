Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.4 комментария
Польша начала строительство укреплений на границе с Россией
Польша приступила к возведению «Восточного щита» на границе с Россией
Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года, сообщил премьер-министр Дональд Туск.
«Строительство «Восточного щита» началось. Первые работы у границы с Россией», – приводит ТАСС слова польского премьера.
Известно, что польские власти объявили о программе «Восточный щит» в начале мая. Стоимость проекта составит 10 млрд злотых, что примерно равно 2,5 млрд долларов. Планируется завершить проект до 2028 года. В зоне длиной 800 км, находящейся около границы с Белоруссией и Россией, будут выкопаны рвы, установлены минные поля и противотанковые ежи, а также создана система активного наблюдения.
Напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что на территории страны задержан «диверсант», которому российские спецслужбы якобы велели устроить поджоги в городе Вроцлав.