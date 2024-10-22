За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?9 комментариев
Польша заявила о якобы устроенных Россией поджогах по всей Европе
Глава МИД Польши Сикорский заявил о задержании действовавшего якобы по заданию российских спецслужб «диверсанта»
Задержан «диверсант», которому российские спецслужбы якобы велели устроить поджоги во Вроцлаве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на TVN.
Польский министр также заявил, что «есть и другие такие поджоги во всей Европе». Он обвинил Россию в подготовке новых поджогов. Сикорский пообещал сделать заявление по данным обвинениям во вторник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше случилось несколько крупных пожаров, глава правительства страны Дональд Туск заявил о «заказанных Россией» поджогах.