В Швеции начали готовить новую инструкцию жителям на случай войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает радиостанция, в обновленном издании будет сделан акцент на аспекты, связанные с будущим членством Швеции в НАТО и тем, как это на ней отразится с точки зрения безопасности, передает ТАСС.

Обыкновенно подготовка такого материала занимает около года, но сейчас время сокращено вдвое.

Как рассказала представитель управления Анна Веннерстрем, рано говорить о том, как будет выглядеть обновленная версия брошюры, но военно-политическая ситуация выглядит сегодня иначе, чем в 2018 году, что должно быть отражено в новой брошюре.

Напомним, в мае 2018 года управление защиты гражданского населения Швеции анонсировало массовую рассылку по 4,8 млн домохозяйств страны брошюры «Если завтра война», впервые изданную в середине XX века.