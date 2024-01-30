Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
В Швеции начали готовить новую инструкцию жителям на случай войны
Управление гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Швеции готовит обновленную версию брошюры «На случай кризиса или войны», в октябре она будет разослана всем домохозяйствам страны, сообщает Sveriges Radio.
Как сообщает радиостанция, в обновленном издании будет сделан акцент на аспекты, связанные с будущим членством Швеции в НАТО и тем, как это на ней отразится с точки зрения безопасности, передает ТАСС.
Обыкновенно подготовка такого материала занимает около года, но сейчас время сокращено вдвое.
Как рассказала представитель управления Анна Веннерстрем, рано говорить о том, как будет выглядеть обновленная версия брошюры, но военно-политическая ситуация выглядит сегодня иначе, чем в 2018 году, что должно быть отражено в новой брошюре.
Напомним, в мае 2018 года управление защиты гражданского населения Швеции анонсировало массовую рассылку по 4,8 млн домохозяйств страны брошюры «Если завтра война», впервые изданную в середине XX века.