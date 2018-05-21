Шведские власти разошлют жителям старую брошюру «Если завтра война»

Управление защиты гражданского населения Швеции анонсировало массовую рассылку по 4,8 млн домохозяйств страны брошюры «Если завтра война», впервые изданную в середине XX века.

«Швеция безопаснее многих стран, но существуют угрозы. Важно, чтобы мы были готовы позаботиться о себе в течение нескольких дней, пока системы не начнут функционировать снова», – сказал гендиректор Управления защиты гражданского населения Дан Элиассон, передает ТАСС.

По его словам, главными угрозами сейчас являются изменения климата, ситуация в сфере безопасности и зависимость от интернета.



По словам руководителя проекта Кристины Андерссон, многие граждане Швеции хотят «конкретных советов в мире, который они воспринимают как довольно неустойчивый». «Мы должны взять на себя ответственность и предоставить людям конкретные советы, чтобы они чувствовали, что могут оказывать влияние на собственную безопасность. Самое главное – иметь запас продуктов и воды, тепло и связь», – пояснила она.

Информация, представленная в брошюре, будет доступна на 13 языках на сайте управления.

Ранее стало известно о планах властей Швеции переиздать брошюру «Если завтра война» времен Второй мировой и холодной войн. Решение объяснялось «усилением военных маневров» со стороны России.