Шведские власти разошлют жителям старую брошюру «Если завтра война»

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21 мая, понедельник | Последнее обновление — 15:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев обозначил срок начала работы над «суперуказом» Путина
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России
Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству
Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»
Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»
В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след
Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!
Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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Идеология оправдания предательства жива и сейчас
Сергей Худиев, публицист, богослов
В Ставрополе нарастает скандал, связанный с именем Ильи Сургучева, местного уроженца, прозаика, публициста, деятеля русской эмиграции. Скандал выходит далеко за местные рамки, потому что затрагивает важную для всех нас тему. Подробности...
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Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавелы – это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти-то что? Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
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