Для шведов решили переиздать буклет времен войны из-за российских маневров

В Швеции решено переиздать брошюру «Если завтра война» времен Второй мировой и холодной войн; объясняется это «усилением военных маневров» со стороны России, сообщают СМИ.

Это будет обновленная версия брошюры, в которой рассказывается, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций во время войны. Буклет будет издан в 2018 году под названием «Если завтра кризис или придет война». К июню брошюру доставят примерно 4,7 млн шведских семей, сообщает The Daily Mail.

В буклете даются советы по поведению во время кибератак, терактов и военных действий.

Первое издание брошюры было опубликовано во время Второй мировой войны. Теперь же решено переиздать буклет из-за «нынешней ситуации в области безопасности» в регионе, где «Россия усиливает военные маневры».

Так, власти Швеции указывают на российские учения, где якобы был отрепетирован «захват балтийских государств, Польши, Норвегии, Швеции и Финляндии».

14 января также сообщалось, что власти Швеции решили создать ведомство, которое займется психологической защитой населения от возможных «кампаний влияния». Речь шла в том числе о «противодействии информационному воздействию из России».