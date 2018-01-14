В Швеции решили защищать психику граждан от «кампаний влияния»

Власти Швеции решили создать ведомство, которое займется психологической защиты населения от возможных «кампаний влияния».

«Психологическая защита нацелена на то, чтобы обеспечить желание населения защищать себя во время мира и сопротивляться во время войны, чтобы обеспечить быструю и эффективную передачу объективной общественной информации даже в нарушенных условиях», – передает РИА «Новости» сообщение шведского правительства.

Власти страны при этом пока не уточняют, как будет называться новое ведомство и в чьем подчинении оно будет работать.

«Психологическая защита также нацелена на выявление, анализ и реагирование на кампании воздействия», – сказано в сообщении.

«Швеция является сторонницей развития работы по борьбе с кампаниями влияния в рамках ЕС, придает особое значение противодействию информационного воздействия из России участием шведских представителей в работе центра НАТО по стратегической коммуникации в Риге, а также в центре по борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки», – говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Швеции выявили «возросший уровень интереса» к шпионажу и информационным операциям в отношении энергетической отрасли страны и ее атомного сектора со стороны иностранных государств.