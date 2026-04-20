Отряд кораблей ТОФ покинул порт в КНР и продолжил дальний поход
Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Чжаньцзян в КНР. Корабли вышли в Южно-Китайское море и продолжают свой дальний поход, сообщает пресс-служба ТОФ.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота, состоящий из корветов «Совершенный», «Резкий» и танкера «Печенга», завершил деловой заход в порт Чжаньцзян Китайской Народной Республики и направился в Южно-Китайское море, передает ТАСС. В пресс-службе ТОФ сообщили: «За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе».
Командование российского отряда провело встречи с представителями ВМС Китая и руководителями администрации города Чжаньцзян. Корабли вышли из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках международной деятельности были совершены заходы в порты Джорджтаун (Малайзия), Тилава (Мьянма), Вишакхапатнам (Индия), Читтагонг (Бангладеш) и Сиануквиль (Камбоджа).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этот отряд кораблей отправился в дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
В марте российские корветы завершили деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам.
В прошлом году корабли Тихоокеанского флота прибыли в Джакарту для проведения совместных маневров с ВМС Индонезии.