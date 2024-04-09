Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.6 комментариев
Австралия заявила о готовности сотрудничать с Японией в рамках AUKUS
Австралия заявила о готовности сотрудничать с Японией в рамках AUKUS, но о членстве речи не идет
Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил о готовности стран альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) к сотрудничеству с Японией в области разработки военных технологий. Однако, по его словам, речь не идет о присоединении Токио к альянсу.
«Потенциальное участие Токио в AUKUS будет заключаться в совместной разработке технологий», – заявил Конрой в эфире телеканала ABC, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сотрудничество с Японией основывается на общности интересов и доверии.
«Кроме того, эта страна находится на переднем крае развития передовых оборонных возможностей и обладает одной из самых развитых экономик в мире. Для нас логично сотрудничать с ней», – уточнил министр.
Ранее министерства обороны стран-участниц AUKUS опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность к сотрудничеству с Японией в области передовых военных технологий, не связанных с разработкой атомных подводных лодок.
AUKUS – трехстороннее военное партнерство, созданное в сентябре 2021 года. Главными направлениями сотрудничества являются предоставление Австралии флота атомных подводных лодок и совместная разработка военных технологий в различных областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность и гиперзвуковые летательные аппараты.