Подведены итоги двух лет работы Центра беспилотных систем и технологий

Tекст: Елизавета Шишкова

Сидякин напомнил в своем Telegram-канале, что два года назад был создан Центр беспилотных систем и технологий, который стал ключевым инструментом поддержки российских разработчиков специальной техники.

За это время ЦБСТ сформировал рабочую экосистему, объединившую сотни инновационных компаний по всей России. По словам Сидякина, система поддержки охватывает путь от идеи до серийного производства, боевой апробации и заключения контрактов, а также обеспечивает прямую коммуникацию с военными для оперативной доработки изделий под боевые задачи.

Он отметил, что резиденты ЦБСТ передали военным сотни тысяч изделий, включая беспилотники, системы связи, комплекты РЭБ и комплектующие, которые сразу использовались на линии боевого соприкосновения. По подтвержденным данным, техника противника на сумму 3 млрд долларов была уничтожена с помощью продукции центра.

Важным итогом работы, по словам Сидякина, стало формирование предложений и инициатив по системной поддержке производителей двойных технологий, которые войдут в технологический блок Народной программы «Единой России». Также он сообщил о развертывании пилотной системы гражданской ПВО в Курской области, которая уже показала свою эффективность в реальных условиях.

Сидякин поблагодарил команду ЦБСТ и подчеркнул, что их деятельность направлена на укрепление технологического суверенитета страны и защиту граждан.