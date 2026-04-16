Австралия решила потратить более 305 млрд долларов на свою армию
Австралийское правительство представило масштабную инвестиционную программу, предусматривающую вложение свыше 305 млрд долларов в наращивание военного потенциала, сказал министр обороны страны Ричард Марлз.
«Правительство Австралии выделяет 425 млрд австралийских долларов на следующие 10 лет для ускоренного наращивания потенциала и повышения самодостаточности вооруженных сил страны», – сказал Марлз, передает ТАСС.
Среди приоритетных направлений развития указаны подводные силы, включая атомные субмарины с обычным вооружением. Также планируется расширить возможности для нанесения дальних ударов, усилить противовоздушную и противоракетную оборону, активно внедрять беспилотные и автономные системы.
Инвестиционная программа предусматривает создание устойчивой спутниковой инфраструктуры связи и средств противодействия беспилотникам. Дополнительные средства направят на укрепление национальной оборонной промышленности, создание рабочих мест и развитие международных производственных цепочек.
Ранее глава военного ведомства сообщал, что австралийские власти намерены увеличить оборонные расходы на 38 млрд долларов в течение ближайших десяти лет. Это позволит нарастить военный бюджет до 3% ВВП к 2033 году.
Напомним, в проекте бюджета администрации США на 2027 год на военные нужды заложено рекордные 1,5 трлн долларов.