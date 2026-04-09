  • Новость часаУдары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пакистан спас Иран из жалости и жадности
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах
    Рютте признал разочарование Трампа союзниками по НАТО
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    Трамп: Военные США останутся рядом с Ираном во время перемирия
    Вэнс объяснил спор с Ираном по Ливану
    США намерены наказать ряд стран НАТО за позицию по конфликту с Ираном
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС
    Фрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    11 комментариев
    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня

    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    8 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    США объявляют о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, это решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, передает РИА «Новости».

    «Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – заявил Трамп.

    Он также заявил, что Тегеран согласился немедленно и полностью обеспечить безопасное открытие Ормузского пролива.

    Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров». Трамп добавил, что почти все основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. По его словам, двухнедельный перерыв позволит окончательно завершить переговорный процесс и оформить итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели, призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок и предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период.

    В ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Тегеран отверг условия США и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    Комментарии (28)
    7 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры

    Генерал авиации Попов: Спасения пилота F-15 стало для США жутко дорогой операцией

    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    @ USASOAC

    Tекст: Алёна Задорожная

    Американцы провели блестящую операцию по спасению пилота сбитого F-15E, но это не повод говорить о потенциальном успехе наземного вторжения США в Иран. Наземная операция потребует от военных принципиально иного уровня подготовки, сложной логистики и колоссальных затрат, заявил газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов.

    «Надо признать, что американцы провели по-настоящему масштабную операцию. Впрочем, по-другому и не должно было быть: речь шла о спасении их пилота, который потенциально мог быть убит или попасть в плен», – говорит генерал авиации Владимир Попов.

    «Авиационный компонент ВС США – один из лучших в мире, и система поиска и спасения стоит у них в приоритете. Если обратиться к истории, американцы всегда очень щепетильно относились к возвращению своих солдат домой, в некотором роде даже кичились этим. К слову, на то есть две причины: США давно не воевали столь активно, и им мало кто так сильно огрызался, как это делает Иран», – рассуждает спикер.

    По его словам, если бы оператора систем вооружения сбитого F-15E не вернули домой, это стало бы ужасающим репутационным ударом для всей армии США и лично для Дональда Трампа. И в данном случае потерять самолеты и вертолеты на сумму свыше 200 млн долларов для американцев было более выгодным решением.

    При этом сама операция была крайне рискованной, но в то же время уникальной. Во-первых, возможности поисково-спасательного обеспечения полетов жестко регламентированы, сам процесс – это конгломерация нескольких служб и людей. «Каждый элемент должен выполнять свои действия. Так, пострадавший обязан подать сигнал на определенных частотах через маячок, уйти от потенциального преследования, найти укрытие», – описывает летчик.

    «На командных пунктах есть дежурные, которые следят за подобными сигналами и готовы в любой момент организовать поисковые действия. И тогда дежурные силы и средства немедленно приступают к работе – будь они в воздухе, на базе или на площадках подскока. Могут также выделяться дополнительные боевые расчеты для обеспечения безопасности», – продолжает он.

    У Вашингтона было крайне мало времени на подготовку. Если бы его было больше, то, согласно логике, сначала на предполагаемую территорию посадки тяжелых MC-130J Commando II должны были отправиться ДРГ для разведки местности и анализа плотности почвы. «После осмотра военные должны были указать импровизированную посадочную полосу или площадку. Но этого сделано не было, поэтому садиться пришлось на неподготовленную территорию, почти в поле, с недюжинной долей риска и везения», – объясняет эксперт.

    «Серьезную роль сыграл и морально-психологический фактор. Иранцы явно не ожидали, что Вашингтон пойдет на такие отчаянные меры. Поэтому, вероятно, они не подготовили комплексы, которые могли бы сбить американские самолеты. Кроме того, сами США активно распространяли дезинформацию о том, что летчик уже вывезен, хотя операция еще продолжалась», – добавил Попов.

    Впрочем, какой бы успешной ни была эта операция, она оказалась «жутко дорогой» для Штатов, поэтому организовывать нечто подобное каждый раз не получится. США в любом случае придется пересматривать подходы к применению авиации в зоне боевых действий, чтобы вновь не оказаться в подобной ситуации.

    «Скорее всего, они задумаются об использовании другого оружия, например ракет дальнего действия класса «воздух–поверхность», чтобы не входить в зону работы ПВО противника. Допускаю, что самолеты будут работать на малых высотах, вне зоны досягаемости локаторов», – полагает аналитик.

    Примечательны на этом фоне сообщения американских СМИ о том, что спасательная операция доказывает способность США успешно провести наземную операцию на территории Ирана. Однако, по мнению Попова, нельзя ставить эти два вида операций на одну ступень.

    «Между ними разница, как между небом и землей. Десантная операция в отличие от эвакуационной – это, пожалуй, самое сложное, что может быть. Она в любом случае будет сопряжена с колоссальными потерями в технике и людях», – пояснил он.

    Дальше – объем подготовки и задействование сил и средств. «Если для спасательной операции условно нужно 15 самолетов и вертолетов, то для наземной, даже если речь пойдет об острове, потребуются сотни единиц авиационной техники», – продолжает эксперт.

    Для боевой операции потребуется и серьезная тыловая подготовка. «Как минимум, Штатам нужно будет каким-то образом заготовить огромное количество топлива. Кроме того, придется перебрасывать технику, людей, снабжение с континента, где-то это размещать», – детализирует он.

    Наконец, спасательную операцию можно просчитать и провести разово в сжатые сроки, в то время как боевая предполагает совершенно другие алгоритмы. «Бойцов придется высаживать хотя бы в две волны, затем им нужно будет захватить участок, закрепиться, удержать. Затем снова подвезти силы и средства, чтобы развить успех. И это мы вообще не берем в уравнение стоимость наземной операции, которая обернется для экономики США колоссальными потерями», – заключил Попов.

    В воскресенье США провели масштабную операцию в Иране по спасению второго пилота сбитого F-15. Как пишет The New York Post, американские военные создали передовой пункт базирования и дозаправки (FARP) вблизи Исфахана – на территории заброшенного сельскохозяйственного аэродрома.

    Для этого пришлось доставить в тыл противника несколько специализированных транспортных самолетов MC-130J Commando II, а также вертолеты MH-6 Little Bird (известные как Killer Egg из-за характерной формы корпуса). Именно на вертолете военным удалось вывезти пилота F-15.

    Примечательно, что ЦРУ инициировало распространение дезинформации, а также фейковых новостей о том, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась. Таким образом американцы пытались ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы спасателей.

    Несмотря на успешную эвакуацию пилота, не обошлось без потерь в технике. Два самолета Commando II (каждый стоимость в 100 млн долларов) не смогли покинуть Иран. Иранские СМИ активно тиражировали видео и фото с кадрами якобы подбитых американских самолетов и вертолетов.

    В Тегеране попытались представить операцию как провалившуюся. «Так называемая американская военная спасательная операция, спланированная как операция по дезинформации и побегу из заброшенного аэропорта на юге Исфахана под предлогом спасения пилота сбитого самолета, была полностью сорвана», – заявил представитель иранской армии Ибрагима Зольфагари.

    По другой версии, тяжелые заправщики застряли в неподготовленном грунте, так как были загружены топливом и вооружением. В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать и самолеты, и вертолеты, чтобы техника не досталась иранской стороне. Позднее по остаткам техники нанесла удар американская авиация.

    На этом фоне в американской прессе все чаще звучат заявления: если США провели успешную операцию по эвакуации пилотов в Иране, значит, они способны и на успешную сухопутную операцию против иранских сил.

    «Воинское мастерство США – от впечатляющих логистических и тактических возможностей до феноменального мастерства летчиков – проявилось в полной мере. Это должно развеять любые сомнения в том, сможет ли Америка выиграть эту войну», – пишут авторы New York Post. Президент США, в свою очередь, назвал операцию уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан.

    Комментарии (27)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Американист Дудаков: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    Комментарии (3)
    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    @ Alex Brandon/AP/РўРђРЎРЎ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    19 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    Комментарии (44)
    7 апреля 2026, 18:31 • Новости дня
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп опроверг слова журналиста Такера Карлсона о том, что он якобы рассматривает возможность ядерной атаки на Иран, пишет The New York Post (NYP).

    В телефонном разговоре с NYP Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит».

    «Он мне постоянно звонит, я не отвечаю на его звонки. Я не имею с ним дел. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с глупцами», – добавил президент США.

    Ранее своем сообщении в соцсетях Карлсон заявил, что резкое воскресное заявление Трампа в Truth Social о возможных ударах по инфраструктуре Ирана стало «первым шагом к ядерной войне».

    Карлсон призвал сотрудников Белого дома и военных покинуть посты, если Трамп прикажет нанести ядерный удар. «Те, кто непосредственно общается с президентом, должны сказать: «Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю все, что смогу легально, чтобы это предотвратить, потому что это безумие», – написал он.

    Напомним, Карлсон подверг критике президента США после его скандального поста на Пасху с угрозами Ирану.

    Комментарии (22)
    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана

    Эксперт Дудаков: Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном

    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана
    @ imago/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    Комментарии (10)
    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит

    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    Комментарии (7)
    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Комментарии (19)
    6 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»

    Американист Дудаков: США не хотят признавать поражение в войне с Ираном

    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США придется заключать перемирие с Ираном при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании как победу. Учитывая отчаянное положение, Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал» – то есть провести наземную операцию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Тегеран отказался открыть Ормуз ради временного перемирия.

    «Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке уперлись в позиции сторон. Ни США, ни Иран не желают на текущий момент первыми, что называется, сдавать назад и делать шаги в сторону деэскалации, потому что это будет означать потерю лица и де-факто признание своего поражения», – сказал американист Малек Дудаков.

    Отсюда и отказ Тегерана хотя бы временно открыть Ормузский пролив, добавил он. «Если Исламская республика пойдет на уступки в этом вопросе, то она лишится своего главного козыря в переговорном процессе с Вашингтоном», – уточнил собеседник.

    По его мнению, позиция Ирана не изменится, пока страна не добьется от Штатов твердых гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива. «На этом фоне перспектива переговоров остается туманной», – считает политолог.

    «Администрация Дональда Трампа понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого они не хотят. Если им придется заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании собственной победой», – заметил Дудаков.

    При этом, как указал аналитик, у Вашингтона остался последний козырь. «Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях – это может быть наземная миссия: скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», – рассуждает американист.

    По его оценкам, учитывая отчаянное положение, в котором оказался Трамп, президент США все же реализует эту стратегию «пан или пропал». «Важно понимать, что глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Пакистан разработал план, предполагающий немедленное перемирие между Ираном и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, документ предусматривает двухэтапный подход: прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

    Предполагается, что перемирие позволит сразу возобновить судоходство через Ормузский пролив. Окончательное соглашение может быть достигнуто в течение 15-20 дней. Оно, как ожидается, будет включать ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций и размораживание зарубежных активов, пишет агентство.

    Окончательные очные переговоры могут пройти в Исламабаде, а само соглашение неофициально называют «Исламабадским пактом». Незадолго до публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники – Турция, Пакистан и Египет – обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир.

    Иранский чиновник заявил агентству, что Тегеран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир. Он подтвердил получение предложения Пакистана по прекращению огня, отметив, что оно изучается. Чиновник подчеркнул, что Тегеран считает Вашингтон не готовым к постоянному прекращению огня.

    «Мы подготовили наш ответ <...>. Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», – заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи. Напомним, накануне Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть ответ на предложение Ирана сделать Ормузский пролив платным и поделился концепцией Вашингтона.

    Один из журналистов спросил, готов ли он положить конец конфликту, когда Иран взимает плату за проезд по Ормузскому проливу.

    «А почему бы нам этого не делать? Такое допускаете? Почему мы не должны? Мы победители. Мы победили. Ясно? Они потерпели военное поражение. <...> Все нормально. Нет, я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проезд», – ответил президент США в ходе трансляции, которая велась в You-Tube-канале Белого дома.

    Трамп добавил, что должен кое-что напомнить, чтобы «Иран успешно уложился в завтрашний дедлайн».

    «Они должны заключить сделку, открыть пролив или и то, и другое. Мы должны заключить сделку, которая была бы приемлемой для меня. И частью этой сделки будет то, что мы хотим свободного оборота нефти и всего остального», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз. Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Bloomberg сообщило, что прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта.

    Комментарии (11)
    7 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях

    Прототип беспилотника YFQ-42A для армии США разбился при тестовом полете

    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    @ GENERAL ATOMICS/Zuma/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В калифорнийской пустыне при тестовом запуске потерпел крушение экспериментальный беспилотник YFQ-42A, созданный для вооруженных сил США.

    Прототип нового беспилотного аппарата YFQ-42A, предназначенный для вооруженных сил США, разбился во время тестового запуска на аэродроме в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Аппарат разрабатывает компания General Atomics. В декабре министерство войны США назвало испытание этого прототипа одним из главных итогов 2025 года, охарактеризовав его как «дрон будущего».

    В заявлении General Atomics говорится: «У испытательной модели беспилотника-ведомого YFQ-42A проявились неполадки после взлета с аэродрома, находящегося в собственности компании (General Atomics), в калифорнийской пустыне в понедельник».

    Портал Breaking Defence сообщил, что в результате неполадок прототип упал и был разрушен.

    По данным компании, при инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины отказа системы и анализируют ход испытаний. Полеты других опытных образцов YFQ-42A временно приостановлены до завершения расследования технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США в прошлом году провели испытательный запуск нового боевого беспилотника YFQ-42A по программе Collaborative Combat Aircraft.

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton в феврале 2026 года исчез с радаров над Персидским заливом после сигнала бедствия.

    Между тем канал CNN заявил о неготовности армии США к современной войне с массовым применением беспилотников при одновременном успехе в создании высокотехнологичной военной техники.

    Комментарии (9)
    7 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

    Как передает РИА «Новости», министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что комплектование Вооруженных сил страны контрактниками осуществляется с опережением планов.

    Он отметил: «Могу сказать, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем. Формируем новые части и подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку и слаживание. Особо это касается войск беспилотных систем».

    Белоусов совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел новое здание военного комиссариата столицы на улице Яблочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в новом здании Единого центра призыва в Москве призывники проходят все этапы оформления на военную службу с использованием цифровых сервисов.

    Комментарии (19)
    6 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении от Ирана «существенного предложения» относительно прекращения конфликта.

    По словам президента, иранская сторона сделала шаг навстречу США, однако Вашингтон не считает его удовлетворительным, передает ТАСС.

    «Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», – отметил глава Белого дома.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    19 комментариев

    Ранее Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны.

    Портал Axios сообщал о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном.

    Комментарии (3)
    6 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией

    Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за ситуации с Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.

    Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, страны альянса не только не помогали Вашингтону, но и старались этому препятствовать.

    «Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», – сказал Трамп журналистами.

    Кроме того, он припомнил странам НАТО нежелание оказывать помощь США в конфликте с Ираном. «Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы», – заявил президент США.

    Он также отметил, что считает НАТО «бумажным тигром» и добавил, что российская сторона «не боится НАТО».

    Ранее на фоне спора о возможном контроле над Гренландией американский лидер называл себя спасителем НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.

    Комментарии (7)
    9 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    @ Michel Gounot/GODONG/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменцы на протяжении многих десятилетий предпочитают американскому стрелковому оружию автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова из-за их высокой надежности и из-за того, что они символизируют в обществе мужество и героизм, рассказали местные эксперты.

    Причины популярности российского оружия среди йеменцев раскрыли местные эксперты, передает РИА «Новости». Директор центра подготовки компании BBS Сами аль-Хаматы рассказал, что автоматы Калашникова давно стали символом мужества и героизма в йеменском обществе. По его словам, российское оружие не подводит в сложных условиях, будь то пустыня или горы.

    Аль-Хаматы пояснил, что несмотря на доступность американских моделей М4 и М16 на рынке, они требуют постоянного ухода и плохо переносят пыль, что делает их неудобными для использования в Йемене. В отличие от американского оружия, автоматы Калашникова ценятся за простоту и неприхотливость.

    Как отметил продавец оружия Ашраф Муниф, йеменцы чаще всего покупают АКС-74У, а также винтовку СВД и пулемет ПКМ. Он подчеркнул, что российское оружие редко заклинивает, легко ремонтируется и всегда есть патроны в продаже. По его словам, доступная цена также играет важную роль при выборе.

    В Йемене оружие занимает важное место в культуре: мужчины отмечают праздники выстрелами в небо, а оружие упоминается в местном фольклоре и поэзии. Согласно данным Small Arms Survey за 2017 год, на сто жителей Йемена приходилось 53 единицы стрелкового оружия, что делало страну одной из самых вооруженных в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об успешном применении автоматов АК-15 в странах с жарким климатом. Российские военнослужащие подчеркнули превосходство отечественного оружия над натовскими образцами по уровню надежности.

    Комментарии (2)
    Главное
    Удары «Гераней» уничтожили сухогрузы с западным оружием под Одессой
    Глава МИД Финляндии не стерпела угрозы Трампа Ирану
    Израильские ВВС уничтожили восстановленный Россией мост в Ливане
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сорвать парад Победы
    Производитель БАДов подал иски к Виктории Боне и Маше Малиновской
    Женщину-драгдилера осудили за смерть Мэттью Перри

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Пакистан спас Иран из жалости и жадности

    Государство, усилиями которого война на Ближнем Востоке приостановлена вопреки всем апокалиптическим прогнозам, – это Пакистан, сосед Ирана и союзник США. Исламабад показал мастерство политики и дипломатии, а ведь мог бы уничтожать Иран целыми городами. Можно даже сказать, обязан был. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации